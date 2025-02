Bernstein senkt Ziel für AMD auf 125 Dollar - 'Market-Perform'

Was wohl nicht gut ankommt, ist, dass man trotz Rekord Wachstum bei Umsatz und insbesondere im Bereich Datacenter, für q12025 von einem geringeren Umsatz ausgeht als q42024. Q12025 ist deutlich besser Y-o-Y also im Vergleich zu q12024, aber im reinen Quartalsenden ist es halt ein Rückgang im Wachstum.Kurz gedacht, denn wenn q12025 schon 30% höher ist als vergangenes Jahr, dann wird, sollten alle weiteren Quartale ähnlich performen wie zuvor und nicht irgendwo ein Umsatzeinbruch kommen, der Umsatz weiter gut steigen.„AMD’s outlook statements are based on current expectations. The following statements are forward-looking and actual results could differ materially depending on market conditions and the factors set forth under “Cautionary Statement” below.For the first quarter of 2025, AMD expects revenue to be approximately $7.1 billion, plus or minus $300 million. At the mid-point of the revenue range, this represents year-over-year growth of approximately 30% and a sequential decline of approximately 7%. Non-GAAP gross margin is expected to be approximately 54%.“Der Abstand zwischen Nvidia und AMD ist einfach riesig. Nvidia hat eine unangefochtene Stellung und dahinter kommt lange nichts.Von der Bewertung her ist AMD nun deutlich zurückgekommen. Wenn man sich die ersten Berichte auf Marketscreener.com durchliest, enttäuschte vor allem der angepeilte Rückgang im q12025 und der damit vermutete datacenter-Umsatz Rückgang (=AI Umsatz). Wobei ich dazu keine direkte Aussage gefunden habe bei AMD, kann aber sein, dass das in der telco gesagt wurde, dass eben auch datacenter dann geringer ist als q42024.Interessant finde ich die EPS von Nvidia sind für 2025 und 2026 deutlich geringer als bei AMD. Amd hat auch nur 1,6mrd Aktien, Nvidia 26mrd Aktien ausstehend. So ergibt sich dann für 2025 für Nvidia 2,8 und Amd 3 EPS; in 2026 sinds bei AMD grob 15cent mehr EPS. (Quelle Marketscreener)