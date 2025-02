Jens Spahn bei wO: Sehe nicht, wie das mit den Grünen funktionieren soll!

Jens Spahn ist dieser Tage viel unterwegs. Es ist Wahlkampf. Die wallstreetONLINE-Redaktion sprach mit ihm auf dem Weg nach Hildesheim.

wallstreetOnline: Haben Sie neben Ihrem stressigen Politiker-Alltag – ich stelle es mir jedenfalls sehr stressig vor – etwas, worauf Sie sich privat als Nächstes freuen? Sie sind ja gerade unterwegs und geben sogar dieses Interview währenddessen.

Jens Spahn: Worauf ich mich freue, ist ausschlafen am 23. Februar. Das ist der Wahlsonntag und wird zumindest tagsüber der ruhigste Tag seit langer Zeit sein. Danach werde ich einmal durchatmen und einen Spaziergang machen.

Ist Spazierengehen denn auch Ihr Hobby, oder wie entspannen Sie sich generell?

Spazieren gehen ist ja etwas sehr Deutsches. In kaum einer anderen Sprache gibt es das Wort. Aber das mache ich tatsächlich sehr gerne. Gerne mal so ein, zwei Stündchen, gerne mit meinem Mann, gerne im Wald. Das beruhigt.

Sind Sie auch an der Börse aktiv – traden Sie selbst persönlich?

Also, wenn Sie mit Traden meinen, jeden Tag hin und her – nein. Wenn Sie damit meinen, ob ich mein Geld auch in Wertpapieren anlege – ja. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, bei der WestLB.

Und seit dieser Azubi-Zeit, habe ich angefangen, zusammen mit den anderen Auszubildenden, unsere kleine Auszubildendenvergütung von ein paar hundert D-Mark im Monat in Wertpapieren anzulegen. Das war vor 25 Jahren, während des ersten Dotcom-Booms – bis die Blase schließlich platzte. Aber seitdem habe ich Aktien, ETFs, Wertpapiere, und ich verfolge, was passiert. Mindestens einmal am Tag schaue ich, was DAX und Nasdaq so machen.

Was halten sie denn von einer Bitcoin-Reserve für Deutschland? Würden Sie das für möglich halten in Zukunft?

Als ich die Idee zum ersten Mal hörte – vor allem von Trump –, dachte ich: Was ist das nun wieder? Aber wenn man sich damit näher beschäftigt, hat es eine gewisse Logik. Gold wird als Commodity und Anlage genutzt und war ursprünglich eng mit Währungen verknüpft.

Bitcoin ist im Grunde ebenfalls eine Commodity-Anlageklasse, weniger ein Zahlungsmittel – auch wenn manche es dafür nutzen.

Als Anlageinstrument hat es also eine gewisse Logik, besonders wenn es zur Stabilisierung von Währungen eingesetzt wird, ähnlich wie es Chile mit dem Dollar gemacht hat.

Gleichzeitig bedeutet es aber auch, dass sich der Staat am Kapitalmarkt beteiligt – nach dieser Logik könnte er genauso gut Aktien kaufen. Ich stehe dem Thema jedenfalls sehr offen gegenüber. Denn es wäre eine Modernisierung der Goldreserve. Und das ergibt Sinn.

Die CDU schlägt in Ihrem Wahlprogramm ein neues Rentenmodell vor – die sogenannte Frühstarterrente. Könnten Sie uns erklären, was genau dahintersteckt und wie das umgesetzt werden soll?

Grundsätzlich würden wir gerne erreichen, dass in Deutschland mehr Menschen in die Kapitalanlage gehen.

Derzeit liegen rund 3.000 Milliarden Euro auf Spareinlagen – und ich werde wohl nie ganz verstehen, warum in diesem Zinsumfeld und bei den Aktienentwicklungen so viel Geld nur auf Sparbüchern bleibt.

Natürlich ist das eine individuelle Entscheidung, aber wir möchten zumindest Anreize schaffen und die finanzielle Bildung stärken, damit mehr Menschen die Chancen der Kapitalanlage erkennen und nutzen – insbesondere für ihre Altersvorsorge.

In einigen Ländern, etwa Kanada mit seinen Pensionsfonds, haben Rentner am Ende sogar mehr Einkommen als während ihres Arbeitslebens, weil sich die Kapitalmärkte so gut entwickelt haben.

Konkret bedeutet das: Man sollte idealerweise früh etwas über den Kapitalmarkt lernen – und das am besten ganz praktisch.

Unsere Idee ist, ab dem sechsten Lebensjahr für jedes Kind ein Startkapital aufzubauen – zehn Euro pro Monat –, verknüpft mit einer App und begleitet von regelmäßigen Unterrichtseinheiten.

Einmal pro Quartal könnte in der Schule darüber gesprochen werden: Was passiert da eigentlich? Warum verändert sich der Wert? Wo kommt das her?

So können junge Menschen früh erleben, wie der Kapitalmarkt funktioniert – mit seinen Höhen und Tiefen. Mit 18 hätten sie dann ein kleines, aber eben vorhandenes Startkapital, das entweder kapitalgedeckt für die Altersvorsorge genutzt oder für Bildungsausgaben eingesetzt werden könnte. Es geht nicht um Konsum oder Reisen, sondern um eine langfristige finanzielle Basis.

Übrigens gibt es Signale aus der Fonds- und Versicherungsbranche, dass einige bereit wären, freiwillig noch einmal zehn Euro pro Monat beizusteuern. Das wäre ein zusätzlicher Anreiz, um jungen Menschen früh den Zugang zum Kapitalmarkt zu ermöglichen.

Dann leite ich jetzt zu einem eher unangenehmen Thema der vergangenen Woche über – oder zumindest einem, das aus verschiedenen Perspektiven als schwierig empfunden wird. Am Freitag gab es die Abstimmung über das Migrationsbegrenzungsgesetz. Was bedeutet das Ergebnis beziehungsweise die Nichtannahme des Gesetzes für die Union?

Zunächst einmal: Wir haben den Gesetzentwurf bereits im September eingebracht, nach dem furchtbaren Attentat in Solingen. Es geht um die Begrenzung irregulärer Migration – und das ist wichtig. Wir wollen Fachkräftemigration, denn wir brauchen Fachkräfte und könnten in diesem Bereich noch besser und schneller werden. Aber hier geht es um illegale Migration, oft ins Sozialsystem, von Menschen, bei denen unklar ist, wer sie sind, warum sie kommen und mit welcher Absicht.

Dabei sprechen wir auch über schwere Straftaten und Attentate, bei denen nicht selten Menschen mit Migrationshintergrund selbst zu Schaden kommen. Das zweijährige Kind, das betroffen war, hatte ja auch marokkanische Wurzeln. Wir haben gesagt: Das ist ein notwendiger Schritt – mit Maßnahmen zur Stärkung der Bundespolizei, Regelungen zum Familiennachzug und Begrenzungen der irregulären Migration. Deshalb haben wir diesen Gesetzentwurf zur Abstimmung gestellt.

Wir sind in der Opposition und haben – auch mit der AfD zusammen – keine Mehrheit im Bundestag. Aber als Opposition können wir nicht davon abhängig sein, ob die Regierung uns erlaubt, einen Gesetzentwurf zur Abstimmung zu bringen.

Am Freitag wurde er abgelehnt, weil es keine Mehrheit gab. Deshalb brauchen wir ein starkes Wahlergebnis, um künftig selbst eine Mehrheit stellen zu können.

Diese Forderungen scheinen inhaltlich nahe denen der AfD zu sein. Warum geht die Union keine Koalition mit der AfD ein?

Es gibt keine Koalition, keine Zusammenarbeit, keine Verhandlungen und keine Gespräche mit der AfD. Wenn sie einem Antrag von uns zustimmt, dann ist das ihre Entscheidung – aber das ändert nichts an unserer Haltung. Übrigens haben wir in der Vergangenheit auch schon Gesetzen von Rot-Grün oder der Ampel zugestimmt, wenn wir sie für richtig hielten.

Der entscheidende Punkt ist: In der AfD stehen rechtsextreme Personen in Führungsverantwortung. Sie sind nicht nur Teil der Partei, sondern prägen aktiv ihre Politik. Zudem gibt es Verbindungen zu Russland, inklusive nachweislicher Geldflüsse, eine klar pro-Putin-Haltung sowie Forderungen nach einem Austritt aus dem Euro und der EU. All das schadet Deutschland.

Dieses Gedankengut teilen wir nicht nur nicht – wir lehnen es fundamental ab. Deshalb gibt es keine Zusammenarbeit.

Wer aus Frust einen Unterschied machen will, sollte uns wählen.

Auffällig war in der Abstimmung vor allem das Verhalten von SPD und Grünen. Statt einer inhaltlichen Sachdebatte stand vielfach die Abgrenzung zur AfD im Vordergrund – immer wieder wurde auf die sogenannte "Brandmauer" verwiesen. Die Diskussion drehte sich weniger um konkrete Lösungen als um eine Anti-AfD-Haltung.

Nun hat Robert Habeck selbst zehn Vorschläge zur Änderung des Asylrechts vorgelegt. Dazu gehört unter anderem eine verstärkte Kooperationspflicht für Behörden sowie die Einführung eines Zentralregisters für Gefährder. Ein zentraler Punkt, den Sie in Ihrem Gesetzesentwurf betont haben – nämlich die Möglichkeit, bereits an der Grenze Zurückweisungen vorzunehmen – fehlt jedoch.

Daher stellt sich die Frage: Wie bewerten Sie diesen neuen Plan der Grünen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Grünen sich in der Abstimmung am Freitag noch so zurückhaltend oder ablehnend gezeigt haben?

Offensichtlich hat Robert Habeck erkannt, dass die große Mehrheit der Deutschen eine andere Migrationspolitik will – insbesondere eine Begrenzung der illegalen Migration. Zumindest scheint ihm das in der letzten Woche bewusst geworden zu sein. Seine Vorschläge gehen jedoch nicht weit genug.

Es reicht nicht aus, nur die Behörden effizienter arbeiten zu lassen. Die Realität ist, dass diese bereits überlastet und überfordert sind – genau wie Schulen, Kitas und der Arbeitsmarkt. Die gesamte Gesellschaft ist an der Belastungsgrenze.

Die entscheidende Frage ist: Erkennen die Grünen überhaupt, dass es diese Grenze gibt? Dass wir in einer Situation der Überforderung sind? Oder glauben sie, dass sich das Problem allein mit besseren Verwaltungsstrukturen und der stärkeren Durchsetzung von Haftbefehlen lösen lässt?

Ich sehe zwar, dass manche mittlerweile erkannt haben, dass Handlungsbedarf besteht. Aber ich sehe nicht, dass sie wirklich das Notwendige tun wollen – vor allem nicht, dass sie akzeptieren, dass es eine Begrenzung illegaler Migration braucht.

Allein das Wort "Begrenzung" kommt den meisten Grünen nicht über die Lippen.

Könnte es sein, dass die Grünen sich hier bewusst eine Tür offenhalten – möglicherweise im Hinblick auf zukünftige Koalitionsgespräche? Wie bewerten Sie grundsätzlich die Möglichkeit einer Koalition zwischen der Union und den Grünen? Wäre das nach der nächsten Bundestagswahl eine realistische Option?

Die große Mehrheit der Menschen will nicht nur kleine Anpassungen, sondern einen echten Politikwechsel in vielen Bereichen.

Aktuell sehe ich nicht, wie das mit den Grünen auf Bundesebene funktionieren soll. Ich sehe es nicht. Natürlich kann man immer Gespräche führen, aber für eine Koalition müssten sich die Grünen inhaltlich massiv verändern.

Ein gutes Beispiel ist auch der Vorschlag, auf Zins- und Kapitaleinkünfte Krankenversicherungsbeiträge zu erheben. Die kleine, zarte Aktienkultur, die sich in Deutschland endlich entwickelt – zumindest bei der jüngeren Generation – würde damit schon wieder einen Todesstoß erhalten. Damit würde man diese Entwicklung im Keim ersticken, weil der Staat wieder zugreift.

Kurz gesagt: Ich sehe nicht, wie eine Koalition mit diesen Bundesgrünen funktionieren könnte. Sie müssten sich inhaltlich grundlegend verändern und viele ihrer politischen Positionen aufgeben.

Deutschland steht wirtschaftlich derzeit nicht gut da – oder anders gesagt: Es trägt momentan die rote Laterne in Europa. Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung kommen? Wie lässt sich das Wachstum auch mit Einhaltung der Schuldenbremse wieder ankurbeln?

Die Schuldenbremse hat sich als segensreich erwiesen. Man stelle sich vor, die Ampel hätte keine gehabt – sie hätte sich auf Kosten der nächsten Generation verschuldet, als gäbe es kein Morgen.

Der erste Schritt ist, Prioritäten im Haushalt neu zu setzen. Die Mittel für das Bürgergeld sind genauso hoch wie die für die Verteidigung – das passt nicht. Wer arbeiten kann, sollte arbeiten. Hier müssen Anreize verändert werden.

Zweitens brauchen wir Wachstum. Unsere Wirtschaft schrumpft, der Kuchen wird kleiner. Hätten wir ein Wachstum wie die USA mit zwei Prozent, würde das unser Bruttoinlandsprodukt um 90 Milliarden Euro steigern – das wären 25 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen.

Drittens müssen wir kluge Wege finden, privates Kapital stärker einzubinden – sei es beim Netzausbau, im Wohnungsbau oder bei Venture Capital. Der Rahmen muss richtig gesetzt werden, sodass Investitionen auch ohne eine Verletzung der Schuldenbremse möglich sind. Beim Netzausbau gibt es beispielsweise eine gesicherte Rendite von fünf Prozent für Fremdkapital und sieben Prozent für Eigenkapital, weswegen Versicherer und Pensionsfonds dort investieren. Dieses Modell lässt sich auf andere Bereiche übertragen.

Ja, wir müssen mehr investieren – aber das muss nicht immer durch neue Staatsschulden geschehen.

Das Interview führte Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion