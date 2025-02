Noch eine Show für Stefan Raab bei RTL

KÖLN (dpa-AFX) - Der Fernsehsender RTL nimmt für sein neues Aushängeschild Stefan Raab eine weitere Show ins Programm. "Raabs Pokernacht" wird erstmals am 27. Februar, einem Donnerstag, um 22.35 Uhr über den Bildschirm laufen, wie der Kölner Privatsender mitteilte.

In der Sendung begrüßt der 58-Jährige zusammen mit seinem Kollegen Elton drei weitere prominente Spieler am Kartentisch. Ein Wildcard-Gewinner erhält über Qualifikationsturniere auf der Website GGPoker.de die Chance, mit den Stars am Tisch zu sitzen.