bevh fordert Präzision im Umgang mit Temu & Co.

Berlin (ots) - Die EU hat heute ihren politischen "Werkzeugkasten" (https://digi

tal-strategy.ec.europa.eu/en/library/e-commerce-communication-comprehensive-eu-t

oolbox-safe-and-sustainable-e-commerce) vorgestellt, mit dem sie für fairen

Wettbewerb sowie mehr Produktsicherheit sorgen will. Alien Mulyk, Leiterin

Public Affairs Europa & International beim bevh begrüßt das Papier, fordert aber

mehr Zielgenauigkeit:



"Die EU folgt dem, was wir seit langem fordern. Neue Gesetze braucht es nicht,

stattdessen müssen vorhandene Regeln effektiver durchgesetzt werden, um für

fairen Wettbewerb zu sorgen. Sie macht endlich ernst und fordert von den

Mitgliedstaaten, Zuständigkeiten zu klären sowie mehr Koordination und digitale

Vernetzung, um zukünftig gemeinsam gegen Foulspiel von Plattformen aus

Drittstaaten vorzugehen.





Klar ist, wer sich nicht an die Regeln hält, muss in die Schranken gewiesen
werden und darf für unfaire Praktiken keine Spielräume mehr haben. Mit der
geplanten Gebühr für alle "E-Commerce-Sendungen" von außerhalb der EU, die
direkt an Verbraucher geschickt werden, bestraft die Kommission aber auch
Händler, die sich an unsere Regeln halten. Zwar sagt die EU, dass sie
Innovationen im E-Commerce schätzt. Zukünftige Geschäftsmodelle heimischer
Händler, die zum Beispiel erst dann im Ausland produzieren, wenn bestellt wurde,
um damit Abfall und Überhänge zu vermeiden, würden aber behindert. Die EU muss
jetzt schnellstmöglich konkretisieren, wie sie die neue Paketgebühr
diskriminierungsfrei gestalten will.

Ebenfalls klarzustellen ist die geplante Definition der verantwortlichen Person
im Sinne des Zollkodex-Entwurfs ("Deemed Importers"). Die EU muss sicherstellen,
dass alle Plattformen gleichermaßen als Importeure der Ware gelten und
dementsprechend Pflichten erfüllen müssen. Bisher umfasst die Definition der
EU-Kommission nur diejenigen, die auch im Import One Stop Shop registriert sind.
Wer ohnehin schon registriert ist, müsste also mehr Verpflichtungen nachkommen
als diejenigen, die nicht registriert sind."