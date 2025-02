Tesla-Absatz in Deutschland bricht ein: Schlechteste Zahlen seit Jahren

Tesla hat im Januar so wenige Autos in Deutschland verkauft wie seit 4 Jahren nicht mehr. Die Neuzulassungen brachen um 59 Prozent ein und erreichten nur 1.277 Fahrzeuge. Während der Gesamtmarkt für Elektrofahrzeuge im Jahresvergleich in Deutschland um 54 Prozent zulegte, verlor Tesla massiv an Boden.

Auch in Frankreich (-63 Prozent) und Großbritannien (-12 Prozent) sanken die Verkaufszahlen – ein klares Signal, dass Tesla in Europas drei größten E-Auto-Märkten unter Druck steht. Die Aktie des Elektroautobauers fiel am Mittwoch nach US-Handelsbeginn um bis zu 2,3 Prozent.