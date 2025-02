Die USA setzen auf digitale Dollar-Power – Stablecoins statt Zentralbankgeld?

Die Diskussion um Stablecoins in den USA geht in eine neue Runde: Senator Bill Hagerty plant, noch diese Woche den Guiding and Establishing National Innovation in U.S. Stablecoins (GENIUS) Act einzubringen. Der Gesetzesentwurf soll einen regulatorischen Rahmen für Stablecoins schaffen und die Rollen der verschiedenen Behörden klären.

Laut Insidern soll die Federal Reserve als Aufsichtsorgan für große Bankemittenten fungieren, während das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) für nicht-bankliche Herausgeber mit mehr als 10 Milliarden US-Dollar an Assets zuständig sein wird. Kleinere Emittenten würden unter staatliche Regulierung fallen – eine zentrale Streitfrage in früheren Diskussionen zwischen Demokraten und Republikanern.

Besonders Interessant: Mit Tim Scott, dem neuen Vorsitzenden des Bankenausschusses, und Cynthia Lummis, der Leiterin des Digital-Assets-Subkomitees, haben Hagertys Pläne hochrangige Unterstützung. Im Gegensatz zum letzten Versuch 2024, der am Widerstand des damaligen demokratischen Ausschusschefs Sherrod Brown scheiterte, könnte die Gesetzesinitiative diesmal eine echte Chance haben.

Trump-Administration setzt auf Stablecoins als digitalen Dollar

Die Initiative im Senat deckt sich mit den Plänen der Trump-Administration, Stablecoins stärker in die US-Finanzpolitik zu integrieren. Trumps "Krypto-Czar" David Sacks betonte in einem CNBC-Interview, dass die USA die Stablecoin-Industrie "an Land holen" und als strategisches Finanzinstrument nutzen wollen.

"Die Stablecoin-Industrie boomt – aber bisher größtenteils offshore", so Sacks. "Wir wollen diese Innovation in die USA holen und gleichzeitig die Dominanz des US-Dollars im digitalen Zeitalter ausbauen."

Stablecoins wie Tether (USDT) oder Circle’s USD Coin (USDC) machen bereits 97 Prozent des weltweiten Stablecoin-Marktes aus und haben ein Gesamtvolumen von rund 227 Milliarden US-Dollar. Tether dominiert mit einem Marktanteil von über 60 Prozent.

Sacks sieht in Stablecoins eine neue Möglichkeit, den Dollar international zu stärken:

"Stablecoins könnten Billionen neuer Dollar-Nachfrage nach US-Staatsanleihen generieren, was langfristig die US-Schuldenlast stabilisieren und die Zinssätze senken könnte."

Strategischer Schlag gegen CBDCs – Trump setzt auf private Stablecoins

Ein entscheidendes Element der US-Strategie ist die Ablehnung einer zentralbankgestützten digitalen Währung (CBDC). Trump unterzeichnete am 23. Januar eine Executive Order, die den Fokus klar auf privat emittierte Stablecoins legt.

Die Order verpflichtet die Regierung, "die Souveränität des US-Dollars zu stärken und das Wachstum legitimer, dollarbasierter Stablecoins weltweit zu fördern" – während gleichzeitig jede CBDC-Entwicklung unterbunden wird.

Circle’s USDC könnte von diesen Entwicklungen profitieren, da es bereits in den USA reguliert ist und als vollständig abgesichert gilt. "Wir begrüßen eine stabile regulatorische Umgebung für Stablecoins, die Innovation und Sicherheit förder", sagte ein Circle-Sprecher.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

