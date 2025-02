Streaming-Geschäft und 'Moana 2' helfen Walt Disney - Aktie legt zu

ChartsundFundamentales schrieb 07.05.24, 14:31

Wenn der Markt insgesamt zumindest leicht positiv ist,

ein Unternehmen gute Zahlen gemeldet hat und der

vorbörsliche Kurs dennoch im Minus ist,

besteht meiner Meinung eine hohe Wahrscheinlichkeit,

dass sich das während des Handels in New York drehen kann.



Diese an sich merkwürdige Phänomen, dass sich die vorbörslichen

Kurse oftmals in ihrem Vorzeichen drehen (selbst wenn ein Unternehmen

keine Zahlen meldet, beobachte ich schon seit geraumer Zeit.



Natürlich ist es an Tagen, an denen die Börse insgesamt massiv nach unten geht,

auch kaum möglich, dass ein Einzelunternehmen vom Minus ins Plus dreht und

umgekehrt.



Hier aber bin ich gespannt, wie sich Disney im regulären

Handel schlägt.