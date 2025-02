Vortageserholung schmilzt ab - Alphabet überzeugt nicht

Da hier öfter mal beklagt wurde, dass sich keine noobs in den contest einreihen, möchte ich das hiermit gerne tun (habe lange mit mir gehadert, es ist nunmal öffentlich zugänglich).Dass es da keinerlei interessante Details für die alten Hasen gibt, sollte klar sein. Ich verstehe aber den Spaß/ die Freude daran, zu sehen, dass jemand einsteigt.Nicht zuletzt hoffe auch ich als Noob auf weiterhin interessante Diskussionen und lehrreichen Austausch hier.Sehr interessant war für mich z.B. die (ziemlich) kurze Diskussion um „Dividenden zukaufen“ vs Dividendenwachstum auf lange Sicht. Mal wieder ein Denkanstoß, der mir geholfen hat.Der Dividendenwachstums-Gedanke ist zwar präsent, das hat ihn aber nochmals verstärkt.Im folgenden Bild also meine Gesamt-auswertung und damit auch der Januar 2025:Beigetragen haben im Januar 2025 lediglich PepsiCo und Cisco.Ihr kennt ja sicher den Dunning-Kruger-Effekt, und ich denke, ich befinde mich da irgendwo gegen Ende des Abstieges ins Tal der Verzweiflung.Aber ist ja kein Grund zu verzweifeln ;.)- etwas von dem Quatsch in meinem Depot loswerden („Lehrgeld-zocks“ aus der Coronazeit, die sind zum Glück alle recht klein)Um nur einen davon zu nennen (der größte): Hyzon Motors, hat sich gerade von selbst erledigt – delisting NASDAQ- ich muss mich weiterentwickeln vom Nachkauf-Bauchgefühl-Analytiker zu … na ich weiß noch nicht was. Schritt eins ist mal mehr über Fundamentalanalyse zu lernen, dazu habe ich aufgerüstet, siehe Bild. Ich nehme mir mal dieses Jahr Zeit um mir etwas mehr als die Basics anzulesen,dann wird sich zeigen was es noch für Universen gibt.- wie in 2024, mindestens weitere 7000 € ins Depot stecken.- > 800 € netto dividenden erreichen. Das sollte einfach zu erreichen sein, ein Großteil meiner letztjährigen Käufe erfolgte im zweiten Halbjahr. Sprich selbst ohne etwas zu tun sollte ich weit über Vorjahr landen. on top kommen ja die 7 k für dieses jahr. Wann genau dieses jahr ist natürlich offen.- ein cash Polster auf dem Verrechnungskoto aufbauen (was wäre hier eine sinvolle Größe in den aktuellen Zeiten?)Angesichts derWut und Fakerei im sogenannten Internetz, und dem Gegensatz dazu hier in diesem Thread, möchte ich gerne auch die Positionen in meinem Depot offenlegen, ungeschönt.Ich denke ihr könnt deutlich die zocks vom Anfang (2020, voll aufgesessen) und den Einschlag dieses Threads sehen:3M COMPANY, Aker Carbon Capture ASA, Allianz SE, AMGEN INC, ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY, ARES CAPITAL CORPORATION, BASF SE, Bayer Aktiengesellschaft, BLACKROCK, INC, BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C, CISCO SYSTEMS INC., DIAGEO PLC, Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, freenet AG, Gaussin SA, HYZON MOTORS INC., JOHNSON & JOHNSON, Nel ASA, Novo Nordisk A/S, PEPSICO, INC., PFIZER INC., RWE Aktiengesellschaft, Siemens Energy AG, Symrise AG, THE HERSHEY COMPANY, UNILEVER PLC, iShs CoreMSCI Wld ETF USD A, iShares MSCI EM ETF USD A, Vanguard all world high dividend, ishares Europe Quality DividendFür jegliche Rückmeldung zu den Positionen bin ich natürlich dankbar!Kauf Pepsico zu 141,30Kauf Novo Nordisk zu 81,00Kauf Novo Nordisk zu 76,64Ich bleibe auch weiterhin gerne dabei, will aber natürlich nicht den Thread mit anfängerquatsch zuspammen, das hatten wir ja schon.Und nicht zuletzt möchte ich natürlich andere Mitleser animieren, auch zu posten. Wir alle lesen gerne mit, aber der Thread lebt von den Posts.Ich denke auch Beträge von Noobs wie mir können interessante Diskussionen anstoßen. Oder?Danke für die Reiseberichte, hab ich mir für'n Sommer notiert.Ich war vor zwei Jahren auf der oberen Firstalm, workshop und teambuilding, also "Arbeit" 😉Aber wir sind runtergerodelt, das war ne gaudi. Kann ich nur empfehlen.GrußTONGARST