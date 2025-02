Eurokurs legt weiter zu und steigt über 1,04 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Mittwoch weiter zugelegt und ist über 1,04 US-Dollar gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung erreichte am Nachmittag ein Tageshoch bei 1,0442 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch knapp unter 1,04 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0422 (Dienstag: 1,0335) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9595 (0,9675) Euro.

Der Euro knüpfte an seine Gewinne vom Vortag an. Nach der Ankündigung von Zöllen auf Waren aus Kanada, Mexiko und China durch US-Präsident Donald Trump am Wochenende hatte der Euro zunächst deutlich nachgegeben. Die Zölle für Kanada und Mexiko wurden für einen Monat ausgesetzt. Die Zölle auf chinesische Waren blieben jedoch in Kraft.