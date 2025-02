Die digitale Flottenkarte für effizientes Flottenmanagement (FOTO)

Karlsruhe (ots) - PACE Telematics, der führende Anbieter von

Mobile-Payment-Lösungen im europäischen Tankstellenmarkt, erweitert seine PACE

Drive App um die neue PACE Drive Business Funktion. Diese digitale Flottenkarte,

die ab sofort verfügbar ist, ermöglicht Unternehmen eine effiziente, sichere und

papierlose Verwaltung ihres Fuhrparks.



Mit PACE Drive Business bietet PACE Telematics eine zukunftsweisende Lösung für

Selbstständige, kleine Teams und wachsende Unternehmen. Die Einführung von PACE

Drive Business erfolgt in mehreren Phasen: Während das Starter -Paket für

Einzelnutzer bereits seit Ende September 2024 verfügbar ist, folgt nun nach

einer intensiven Testphase das Team -Paket für kleine Fuhrparks mit bis zu 5

Fahrern. Weitere Modelle wie das Fleet+-Paket mit erweitertem Funktionsumfang

für größere Flotten sind geplant. Die digitale Flottenkarte von PACE setzt auf

maximale Sicherheit, volle Transparenz und effiziente, papierlose Prozesse.

Durch die Integration von Kreditkarten, digitalen Tankbelegen und zentraler

Fahrer- sowie Fahrzeugverwaltung bietet PACE Drive Business eine einfache und

sichere Abwicklung von Tankkosten.





Die PACE Drive App ermöglicht bereits heute das mobile Bezahlen an über 8.000Tankstellen europaweit und das Netz wird stetig erweitert. Mit der Erweiterungum PACE Drive Business geht PACE Telematics einen Schritt weiter und etablierteine zentrale App-Lösung, die gezielt auf die Bedürfnisse moderner Unternehmenund Fuhrparks abgestimmt ist. Die Lösung eignet sich insbesondere für Firmen,deren Fahrzeuge in Deutschland und über die Grenzen hinweg, z. B. nachÖsterreich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Dänemark, Italien, unterwegs sind."Mit PACE Drive Business setzen wir einen neuen Standard im Flottenmanagement.Unsere digitale Flottenkarte kombiniert die Vorteile des mobilen Bezahlens mitmaximaler Sicherheit und Effizienz. Dies ist jedoch nur der Anfang: Wir treibendie Integration tief in gewerblich genutzte Fahrzeuge und Unternehmenslösungenvoran, um Flottenmanagement nahtlos, sicher und vollständig digitalisiert zugestalten", sagt Philip Blatter, Managing Director und Gründer von PACETelematics.Die aktuell schon verfügbaren PACE Drive Business Pakete, die auf dieindividuellen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind:- Starter : Ideal für Einzelpersonen und Selbstständige, um geschäftliche undprivate Fahrten zu trennen.- Team : Perfekt für kleine Teams mit bis zu 5 Fahrern, ermöglicht die zentraleVerwaltung von Fahrern, Belegen und Zahlungen.Die Aktivierung von PACE Drive Business erfolgt einfach per In-App-Kauf, sodassUnternehmen in wenigen Minuten starten können, ihr Flottenmanagement zuoptimieren. Die PACE Drive App ist kostenlos im Google Play Store und im AppleApp Store erhältlich und kann auf dem Smartphone, der Smartwatch sowie per AppleCarPlay und Android Auto direkt im Fahrzeug genutzt werden. PACE Drive BusinessStarter ist kostenlos. Das Team -Paket kostet 9,99 Euro pro Monat, ist monatlichkündbar und beinhaltet den Zugriff für den Flottenmanager und bis zu vierweitere Fahrer.Mit der Einführung von PACE Drive Business unterstreicht PACE Telematics seinEngagement, innovative und kundenorientierte Lösungen zu entwickeln, die denAnforderungen der modernen Mobilität gerecht werden.Über PACE Telematics & Connected FuelingDie von PACE Telematics betriebene offene Connected Fueling Plattform ermöglichtdas mobile Bezahlen direkt an der Zapfsäule durch eine einheitliche,kostensparende Anbindung aller Partner an das Cloud-System von ConnectedFueling. Die neutrale Plattform ist offen für alle Mineralölgesellschaften,Tankstellenbetreiber, Tankkartenherausgeber und Kassensystemanbieter. Darüberhinaus bietet die Plattform Automobilherstellern und App-Anbietern flexibleSchnittstellen und einfach zu integrierende SDKs (Software Development Kits), umdie mobile Bezahlfunktion in ihre Systeme zu integrieren.Pressekontakt:PACE Telematics GmbHPACE Presse-Teammailto:presse@pace.carTelefon: +49 721 276 664 0Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/126581/5964833OTS: PACE Telematics GmbH