Samsung Electro-Mechanics stellt den weltweit ersten MLCC für LiDAR-Anwendungen vor

Stärkung der Produktpalette für die Automobilindustrie mit hohen Temperaturen, hoher Spannung und hoher Zuverlässigkeit

SEOUL, Südkorea, 5. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Samsung Electro-Mechanics stellt am 5. Februar den weltweit kleinsten MLCC mit der höchsten Spannung in der Größe 1005 für autonomes Fahren vor (CL05Y225KP66PN).

Der neu entwickelte MLCC hat eine Kapazität von 2,2 uF (Mikrofarad) und arbeitet mit einer Hochspannung von 10 V bei Abmessungen der Größe 1005 (1,0 mm breit und 0,5 mm lang). Diese hohe Spannung ist etwa 60 % höher als der bisherige Standard von 6,3 V. Damit ist es das weltweit erste qualifizierte AEC-Q200, das einen kritischen Zuverlässigkeitsstandard für Automobilprodukte in dieser Spezifikation darstellt.

Dieses Produkt bietet eine geeignete Leistung für LiDAR-Systeme, die eines der wichtigsten Geräte für das autonome Fahren sind.

Und unser neues Produkt (CL05Y225KP66PN) ist der erste 10-Volt-2,2-uF-MLCC-Kondensator, der in der Größe 1005 erhältlich ist. Er ist der am besten geeignete Kondensator, um eine stabile Stromversorgung und eine genaue Signalübertragung in verschiedenen Automobilanwendungen zu unterstützen.

Im Allgemeinen ist es für MLCCs schwierig, sowohl die Spannungs- als auch die Kapazitätseigenschaften gleichzeitig zu erfüllen. Um eine hohe Spannung zu erreichen, muss das zur Speicherung von Elektrizität verwendete Dielektrikum dicker gemacht werden, was die Anzahl der internen dielektrischen Schichten, die gestapelt werden können, verringert, was es schwierig macht, die Kapazität zu erhöhen. Samsung Electro-Mechanics hat firmeneigene Additive und ein neues Herstellungsverfahren entwickelt, das Leerräume im Dielektrikum minimiert und einen stabilen Betrieb auch bei hohen Spannungen ermöglicht.

Darüber hinaus hat der neu entwickelte MLCC die AEC-Q200-Zertifizierung erhalten, die weltweit erste für eine Kapazität von 2,2 uF und eine Hochspannung von 10 V in der Größe 1005. Dadurch eignet er sich für verschiedene Anwendungen, darunter ADAS, Karosserie, Fahrwerk und Infotainmentsysteme.

Der geschäftsführende Vizepräsident Choi Jeremy, Leiter der Abteilung für Komponentenlösungen bei Samsung Electro-Mechanics, erklärte: „Die Nachfrage nach leistungsstarken und zuverlässigen MLCCs steigt aufgrund der Elektrifizierung von Fahrzeugen." Er fügte hinzu: „Wir werden unseren Wettbewerbsvorteil in der differenzierten Technologie stärken, indem wir uns Schlüsseltechnologien in den Bereichen Materialien, Ausrüstung und Fertigungsprozesse für MLCCs sichern und aktiv auf Wachstumsmärkte reagieren, die sich auf hochwertige Produkte konzentrieren."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2611311/Samsung_Electro_Mechanics_Unveils_World_s_First_MLCC_for_LiDAR_Applications.jpg

