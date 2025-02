Deutsche Indizes überflügeln USA: TecDAX mit starkem Plus!

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine überwiegend positive Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein Plus von 0,51% und steht aktuell bei 21.601,84 Punkten. Noch stärker präsentiert sich der MDAX, der um 0,96% zulegt und bei 26.658,24 Punkten notiert. Auch der SDAX zeigt sich mit einem Anstieg von 0,48% auf 14.547,20 Punkte in guter Verfassung. Besonders hervorzuheben ist der TecDAX, der mit einem Zuwachs von 1,36% auf 3.772,09 Punkte den stärksten Anstieg unter den deutschen Indizes verzeichnet. Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt sich der US-amerikanische Dow Jones mit einem leichten Plus von 0,18% und steht bei 44.640,73 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen minimalen Anstieg von 0,04% und notiert bei 6.041,63 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute eine stärkere Performance aufweisen als ihre US-amerikanischen Pendants, wobei insbesondere der TecDAX mit einem deutlichen Plus hervorsticht.Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Vonovia mit einem Anstieg von 3.43%.Siemens Energy folgt mit 2.66%, während Infineon Technologies mit 2.29% ebenfalls im Plus liegt.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die allesamt im Minus sind. Symrise verzeichnet den größten Rückgang mit -2.69%, gefolgt von Continental mit -2.22% und Porsche Holding SE, das um -1.76% gefallen ist.Im MDAX sticht Evotec mit einem beeindruckenden Plus von 6.94% hervor. Nordex und Gerresheimer folgen mit 4.39% und 3.86% und zeigen ebenfalls starke Leistungen.Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen eine negative Tendenz, angeführt von Kion Group mit -4.07%. Jungheinrich und Lanxess liegen mit -4.02% und -1.86% ebenfalls im Minus.Im SDAX dominiert CECONOMY mit einem bemerkenswerten Anstieg von 13.64%. flatexDEGIRO und SMA Solar Technology zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 5.86% und 3.65%.Die Flopwerte im SDAX sind ebenfalls negativ, wobei Elmos Semiconductor mit -2.84% den größten Rückgang verzeichnet. PVA TePla und JOST Werke folgen mit -2.35% und -2.26%.Im TecDAX sind Evotec und Nordex mit 6.94% und 4.39% die Spitzenreiter. CANCOM SE zeigt mit 2.42% ebenfalls eine positive Entwicklung.Die TecDAX-Flopwerte zeigen eine negative Performance, angeführt von Elmos Semiconductor mit -2.84%. Sartorius Vz. und IONOS Group folgen mit -1.70% und -1.64%.Im Dow Jones führt Amgen mit einem Anstieg von 5.33%. NVIDIA und Boeing zeigen ebenfalls positive Entwicklungen mit 3.64% und 1.65%.Die Flopwerte im Dow Jones sind negativ, wobei Amazon mit -2.71% den größten Rückgang verzeichnet. Unitedhealth Group und Nike (B) folgen mit -2.47% und -2.31%.Im S&P 500 sticht Johnson Controls International mit einem Anstieg von 11.23% hervor. Super Micro Computer und Fiserv zeigen ebenfalls starke Leistungen mit 7.41% und 7.10%.Die Flopwerte im S&P 500 sind von erheblichen Rückgängen geprägt, angeführt von Alphabet mit -8.38%. Marketaxess Holding und Alphabet Registered (C) folgen mit -8.26% und -8.09%.