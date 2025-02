Dax ins Plus gedreht - Zollsorgen bleiben aber

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch nach seinem schwachen Februar-Start weiter stabilisiert. Er konnte seine Anfangsverluste abschütteln und bekam im Späthandel nochmals einen kleinen Schub nach oben. Aus dem Handel ging der Leitindex 0,37 Prozent höher bei 21.585,93 Punkten, was dem Tageshoch entsprach. In der zweiten Börsenreihe hob sich der MDax mit einem Anstieg um 0,86 Prozent auf 26.648,25 Punkte noch einmal positiv ab.

Die Zollkonflikte verschiedener Länder mit den Vereinigten Staaten sowie negative Nachrichten aus der US-Technologiebranche sorgten jedoch dafür, dass die Anleger weiter nicht großzügig ins Risiko gingen - zumal der Dax letztlich nur gut 200 Punkte von seinem zuletzt erreichten Rekordhoch entfernt stand. Ihre Scheu wurde auch untermauert vom Goldpreis, der am Mittwoch auf ein erneutes Rekordhoch geklettert war.

Am Markt hieß es, in die Zollproblematik komme keine Ruhe. "Während die USA und China sich gegenseitig mit neuen Zöllen überziehen, bleibt unklar, welche Länder als Nächstes ins Visier geraten", hieß es vom Chefstrategen Bernd Hartmann von der VP Bank. Importzölle aus Mexiko und Kanada sind vorerst nur auf Eis gelegt und gegen die Europäische Union (EU) wurden sie von US-Präsident Donald Trump in Aussicht gestellt./tih/he