Signifikante Effizienzsteigerung und erweiterte Einsatzmöglichkeiten für komplexere Anforderungen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Nach dem weltweit ersten kompakten Staubsaugerroboter Nexaro

NR 1500, der für die gewerbliche Gebäudereinigung zertifiziert wurde, erweitert

das Wuppertaler Technologie-Start-up Nexaro jetzt seine Produktpalette um einen

weiteren innovativen Saugroboter, den Nexaro NR 1700. Das neue Modell wurde

speziell entwickelt, um die Anforderungen an die Reinigung größerer und

komplexer Räumlichkeiten im professionellen Umfeld noch effizienter zu erfüllen.

Die Entwicklung rund um den neuen intelligenten Saugroboter basiert auf der

engen Zusammenarbeit von Nexaro mit führenden nationalen und internationalen

Reinigungsunternehmen. Nexaro geht damit den nächsten Schritt, um die

Zukunftsfähigkeit des gewerblichen Gebäudereinigungsmarkts zu sichern.



Optimale Ergänzung des Portfolios: Intelligenz, Präzision und Flexibilität in

der Praxis





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Der Nexaro NR 1700 ist die ideale Lösung für großflächige und vielschichtigeEinsatzbereiche wie Lobbies, Showrooms und andere komplexe Raumstrukturen inHotels, Bürogebäuden oder Retail-Objekten", erklärt Dr. Henning Hayn, GeneralManager von Nexaro. "Damit erfüllt er höchste Anforderungen in der gewerblichenReinigung und ergänzt gleichzeitig den Nexaro NR 1500 ideal, der weiterhin dieoptimale Lösung für kleinere Flächen und spezifische Einsätze wie dieZimmerreinigung in Beherbergungsunterkünften bleibt."Ausgestattet mit der neuesten Sensortechnologie navigiert der Nexaro NR 1700 mitseinem Long Range Laserdistanzsensor mit einer präzise über Flächen von bis zu1.000 Quadratmetern. Verschiedenen Flächenstrukturen, passt sich der autonomeSaugroboter mühelos an und reinigt dabei verschiedenste Teppich- und Hartbödengründlich und zuverlässig.Die neue maßgeschneiderte Ladestation des Nexaro NR 1700 erleichtert die exaktePlatzierung des Geräts durch integrierte optische Hilfen und sorgt für einezuverlässige Stromzufuhr, damit der Roboter immer einsatzbereit ist. Einbeleuchteter An-/Aus-Schalter informiert das Reinigungspersonal auf einen Blicküber den Status der Ladestation.Weitere Hardware-Highlights sind ein robustes Gehäuse mit verstärkterStaubbehälter-Abdeckung für mehr Stabilität sowie patentierte Hilfsräder zurelektrostatischen Entladung. Die angepasste seitliche Reinigungsbürste wurdezudem für eine langlebigere Haltbarkeit konstruiert. Die neu integrierte Fasehinter dem Bumper ermöglicht zudem ein noch reibungsloseres und dichtesAuffahren an Objekte.Intelligente Software für moderne AnforderungenDas Nexaro HUB, die digitale Plattform von Nexaro, wurde um innovativeFunktionen wie das automatische, KI-basierte Erstellen von No-Go-Zonen und die