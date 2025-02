Nexaro présente son nouveau modèle, Nexaro NR 1700. Encore plus efficace que ses prédécesseurs, il offre des possibilités d'utilisation étendues pour répondre à des exigences plus complexes (FOTO

Wuppertal (ots) - Après avoir commercialisé le premier robot aspirateur compact

du monde, le Nexaro NR 1500, certifié pour le nettoyage des bâtiments de

travail, la start-up technologique Nexaro, basée à Wuppertal, élargit sa gamme

de produits en y ajoutant un nouveau robot aspirateur innovant : le Nexaro NR

1700. Ce nouveau modèle a été spécialement développé pour répondre de manière

encore plus efficace aux exigences de nettoyage d'espaces de travail de grande

étendue présentant une complexité certaine. Le développement de ce nouveau robot

aspirateur intelligent s'appuie sur l'étroite collaboration de Nexaro avec les

principales entreprises de nettoyage nationales et internationales. Nexaro

franchit une nouvelle étape pour assurer la viabilité à long terme du marché du

nettoyage des bâtiments de travail.



Un complément optimal de notre gamme : intelligence, précision et flexibilité

dans la pratique





" Le nouveau modèle Nexaro NR 1700 est la solution idéale pour une utilisation àgrande échelle dans des locaux complexes tels que les halls d'entrée, les sallesd'exposition et d'autres structures complexes, dans les hôtels, les immeubles debureaux ou les espaces de commerce de détail ", explique le Dr Henning Hayn,General Manager de Nexaro. " Cet appareil répond aux exigences les plus élevéesen matière de nettoyage commercial, tout en complétant parfaitement l'aspirateurNexaro NR 1500. Celui-ci reste une solution optimale pour les petites surfaceset les usages spécifiques tels que le nettoyage des chambres dans lesétablissements d'hébergement. "Équipé de la dernière technologie de capteurs, l'aspirateur Nexaro NR 1700utilise son capteur de distance laser longue portée pour naviguer avec précisionsur des zones allant jusqu'à 1000 mètres carrés. Ce robot aspirateur autonomes'adapte sans difficulté aux surfaces les plus diverses. Il peut nettoyer demanière approfondie et fiable les tapis et les sols durs les plus diversLa nouvelle station de charge sur mesure de l'aspirateur Nexaro NR 1700 favorisele placement précis de l'appareil grâce à des aides optiques intégrées. Elleassure une alimentation électrique fiable afin que le robot soit toujours prêt àl'emploi. Un interrupteur éclairé informe le personnel de nettoyage en un coupd'oeil sur le niveau de charge de la station.Parmi les autres points forts du matériel, citons un boîtier robuste avec uncouvercle renforcé pour le bac à poussière, pour une plus grande stabilité, etdes roues auxiliaires brevetées pour la décharge électrostatique. La brosse denettoyage latérale personnalisée est également conçue pour durer plus longtemps.