met een aanzienlijke efficiëntieverhoging en uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor complexere eisen (FOTO)

Wuppertal (ots) - Na de introductie van de Nexaro NR 1500, 's werelds eerste

compacte robotstofzuiger, die is gecertificeerd voor de commerciële schoonmaak

van gebouwen, breidt de in Wuppertal gevestigde technologie-start-up Nexaro zijn

productassortiment nu uit met de innovatieve robotstofzuiger Nexaro NR 1700. Dit

nieuwe model is speciaal ontwikkeld om nog efficiënter te kunnen voldoen aan de

eisen voor het reinigen van grotere en complexere ruimtes in een professionele

omgeving. De ontwikkeling van de nieuwe intelligente robotstofzuiger is

gebaseerd op de nauwe samenwerking van Nexaro met toonaangevende

schoonmaakbedrijven wereldwijd. Met deze stap verzekert Nexaro de

toekomstbestendigheid van de markt voor de commerciële schoonmaak van gebouwen.



Een waardevolle aanvulling op het productassortiment: intelligentie, precisie en

flexibiliteit in de praktijk







"De Nexaro NR 1700 is de perfecte oplossing voor grootschalige en complexelocaties zoals lobby's, showrooms en andere ingewikkelde ruimtestructuren inhotels, kantoorgebouwen of winkelpanden", aldus dr. Henning Hayn, GeneralManager van Nexaro. "Daarmee voldoet hij aan de hoogste eisen op het gebied vande commerciële schoonmaak en vormt hij tegelijkertijd een ideale aanvulling opde Nexaro NR 1500, die nog steeds de ideale keuze is voor kleinere oppervlakkenen specifieke toepassingen, zoals het reinigen van kamers inaccommodatiefaciliteiten."De Nexaro NR 1700 is uitgerust met de nieuwste sensortechnologie en maaktgebruik van een geavanceerde laserafstandssensor met groot bereik om nauwkeurigover oppervlakken tot 1.000 vierkante meter te navigeren. De autonomerobotstofzuiger past zich moeiteloos aan verschillende oppervlaktestructuren aanen reinigt de meest uiteenlopende tapijten en harde vloeren op grondige enbetrouwbare wijze.Bovendien maakt het nieuwe, op maat gemaakte oplaadstation van de Nexaro NR 1700het dankzij geïntegreerde visuele hulpmiddelen eenvoudiger om het apparaatnauwkeurig te plaatsen en zorgt voor een betrouwbare stroomvoorziening, zodat derobot altijd klaar is voor gebruik. De verlichte aan-uit-schakelaar informeerthet schoonmaakpersoneel in één oogopslag over de status van het oplaadstation.Andere hardware-highlights zijn onder meer de robuuste behuizing met eenverstevigd stofbakdeksel voor meer stabiliteit en gepatenteerde hulpwielen tegenelektrostatische ontlading. Daarnaast is de aangepaste reinigingsborstel aan dezijkant ontworpen voor een langere levensduur. De nieuw geïntegreerdeafschuining achter de bumper maakt het mogelijk om objecten nog eenvoudiger endichter te benaderen.Intelligente software voor moderne eisen