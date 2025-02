Nach Mega-Rallye: So teuer ist die SAP-Aktie jetzt!

Kaum eine Aktie ist derzeit so eng mit dem anhaltenden Höhenflug des deutschen Leitindex DAX verbunden wie die Anteile von SAP. Der Cloud- und Softwareanbieter hat sich in den vergangenen Jahren enorm gesteigert und sorgt mit seinem Indexgewicht von 16,7 Prozent für die angesichts der schwachen Wirtschaftslage in Deutschland überraschend gute Performance des Börsenbarometers.

In den vergangenen drei Jahren, also unter Berücksichtigung des Bärenmarktes 2022/23, hat die Aktie sagenhafte 148,0 Prozent zugelegt. Damit müssen sich die Walldorfer nur Siemens Energy (+187,6 Prozent) und Rheinmetall (+727,2 Prozent) geschlagen geben.