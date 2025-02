Großhändler Metro kurbelt Wachstum an - Jahresziele bestätigt

aufschwungost schrieb 26.01.25, 17:24

@ Bleibe mal in deiner fehlgeleiteten Bubble...das ist alles völlig falsch herum. Ein Top-Employer zieht Top-Leute an, Top Leute kosten extra Top-Geld...



Eine Firma die gutes Geld verdient kann auch top Leute bezahlen und anlocken...hier wirtschaftet man seit Jahrzehnten schlecht und jetzt bezahlt man das noch offensichtlich mit Top Gehältern/Boni... und jetzt sollen noch mehr teure Leute angelockt werden...glaubst Du ernsthaft, dass es daran liegt? Ernsthaft?



Die Leistung am Papier spricht doch eine ganz klare Sprache. Hier muss mMn ein externer Sanierer ran, wie lange will man diesen Unfug noch weiter betreiben. Hier muss radikal geschaut werden was zu tun ist. Nur um das gleich mitzugeben, ein Sanierer ist niemals ein guter Geschäftsführer, daher muss der Sanierer erstmal in 12-15 Monaten mit dem eisernen Besen durch, dann sollte jemand ran, der das Geschäft versteht und am Besten schon and der Front gearbeitet hat und große Kunden kennt.



So wird das ganz und gar nix, schon gar nicht mit noch mehr noch teurem Personal....no way!