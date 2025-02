Gold auf Allzeithoch und die Minen ziehen jetzt nach! Top Meldungen voraus!

Liebe Leserinnen und Leser,

der Goldpreis erreicht aktuell ein Allzeithoch in US-Dollar und vielen weiteren Währungen – ein klares Zeichen für die wachsende Attraktivität von Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Insbesondere in Phasen steigender Inflation spielt Gold eine besondere Rolle und schaut man sich derzeitige Politik von Donald Trump an, könnten seine Importzölle eine nächste Phase von steigenden Preisen einläuten. Denn Gold gilt als Inflationsschutz und bewahrt den realen Wert von Vermögen, wenn die Kaufkraft von Währungen sinkt.

In diesem spannenden Marktumfeld rückt unsere Neuvorstellung ins Rampenlicht. Mit einem vielversprechenden Projektportfolio und einer strategischen Positionierung im kanadischen Goldsektor bietet das Unternehmen eine einzigartige Gelegenheit, vom anhaltenden Gold Boom zu profitieren. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um diese Gold-Aktie genauer unter die Lupe zu nehmen!

Kanadas nächste Erfolgsstory!

Das Herzstück des Portfolios von Goldshore Resources (WKN: A3CRU9) ist das zu 100 % im Besitz befindliche Moss-Goldprojekt, das strategisch günstig in Ontario, Kanada liegt und von weiteren wichtigen Goldlagerstätten umgeben ist.

6,7 Millionen Unzen Gold bereits gefunden – Riesige Explorationschancen voraus!

Quelle: Goldshore Resources

Dieses fortgeschrittene Projekt verfügt über eine bedeutende Goldressource von 1,54 Millionen Unzen in der angezeigten Kategorie und 5,2 Millionen Unzen in der geschätzten Kategorie. Von diesen sind etwa 23 % als angezeigte Ressourcen klassifiziert, während der Rest noch nicht vollständig erkundet ist. Das Unternehmen plant, die nicht erkundeten Ressourcen in den nächsten 24 Monaten in angezeigte Ressourcen umzuwandeln.

Bemerkenswert ist, dass diese Schätzung nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends abdeckt, was auf ein enormes Erweiterungspotenzial hinweist.

Um die nicht erkundeten Ressourcen in angezeigte Ressourcen umzuwandeln, hat Goldshore Resources eine umfassende Strategie entwickelt. Diese umfasst:

Infill-Bohrungen zur Umwandlung von Ressourcen.

Durchführung von Umweltstudien.

Verhandlungen mit den First Nations zur Sicherstellung der Genehmigungen.

Beginn der Machbarkeitsstudie.