Monumental Energy: Die Chance im Öl- und Gassektor Neuseelands!

HIGHLIGHTS von Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG / WKN: A3EYZW) ✔ Rund 13% aller Aktien in Händen des Managements ✔ Vor kurzem eine Royalty-Veinbarung an einer Öl- und Gasproduktion in Neuseeland geschlossen ✔ Cashflow sollte bereits Ende Q1 / Anfang Q2 starten ✔ Währungsvorteile NZD/USD können optimal ausgenutzt werden ✔ Management-Team aus Branchenexperten, mit umfassendem Know-how in der Öl- und Gasproduktion sowie in der Exploration von Seltenen Erden und Lithium ✔ Option auf ein Lithiumprojekt in Chile sowie eine 2% NSR an einem anderen Projekt ✔ Aktuelle Market Cap nur rund 8 Mio. CAD (kanad. Dollar)

Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG / WKN: A3EYZW) ist ein aufstrebendes Energie- und Explorationsunternehmen, das sich vor allem durch seine strategischen Investitionen in die Öl- und Gasproduktion in Neuseeland auszeichnet.





Durch die enge Zusammenarbeit mit der New Zealand Energy Corp. (TSX-V: NZ) erschließt Monumental Energy das immense Potential der Taranaki-Region auf der Nordinsel Neuseelands.

Des Weiteren engagiert man sich in der Lithiumexploration in Chile mit zwei vielversprechenden Projekten.

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt jedoch aktuell ganz klar auf der Öl- und Gasproduktion in Neuseeland. Dort wartet man auf die ersten Durchflussraten bei den Öl- und Gasbohrungen der Quellen Copper Moki 1 & 2 in Neuseeland die man wieder in Produktion bringen möchte.

DIREKTER AUFSTIEG ZUM PRODUZENTEN

Dort hat Monumental Energy eine Royaltyvereinbarung mit dem strategischen Partner und Betreiber New Zealand Energy Corporation (TSX-V: NZ).

Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten und Produktionsbeginn erhält Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG / WKN: A3EYZW) zunächst 75% der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, bis die Investitionskosten von rund 800.000 NZD gedeckt sind. Anschließend erhält man 25% der Nettoerlöse aus dem Öl- und Gasverkauf.

Monumental Energy hält eine Position von 1,3 Millionen Aktien (ca. 8,6 % Beteiligung) an New Zealand Energy, die derzeit zu rund 0,70 CAD (kanad. Dollar) pro Aktie gehandelt wird. Der durchschnittliche Kaufpreis liegt bei 0,46 CAD.

Maximilian Sali, VP Corporate Development, Direktor und Gründer, kommentierte am 27. Januar: „Diese strategische Investition in die Copper-Moki-Bohrungen unterstreicht unser Engagement für die Erkundung neuer Möglichkeiten, die den Unternehmenswert steigern. Wir sind ermutigt durch den Fortschritt des Workover-Prozesses und optimistisch, was den potenziellen Ertrag dieser Standorte angeht.“

Quelle: Monumental Energy

Darüber hinaus prüfen die beiden Unternehmen gleichzeitig potenzielle Standorte für neue Bohrungen, entweder auf bereits genehmigten Flächen oder in der Nähe der Waihapa-Produktionsanlage, an der New Zealand Energy zu 50 % beteiligt ist (siehe Bild oben) und die sich im Taranaki-Becken auf der Nordinsel Neuseelands befindet. Insgesamt hat die Waihapa-Anlage eine Kapazität von max. 25.000 bbl/Tag.

Das Unternehmen wird die Aktionäre weiterhin über alle Entwicklungen und potentiellen Vereinbarungen informieren, falls diese eintreten.



VORTEILE VON NEUSEELAND

Der Gaspreis in Neuseeland liegt momentan bei umgerechnet rund 15 bis 17 CAD je MCF (Tausend Kubikfuß), während er in Kanada derzeit zwischen 3,90 und 4,50 CAD je MCF liegt. Der Ölpreis in Neuseeland entspricht dem der Sorte Brent Crude (aktuell 76 USD je Barrel), während er in Kanada bei nur 60 CAD je Barrel liegt. Die Vorteile sind also gewaltig.



Noch dazu kommt, dass Monumental Energy seine Kosten (input cost) überwiegend in NZD (Neuseeländischen Dollar) begleicht, die Erlöse (output cost) jedoch in USD abgerechnet werden. Aktuell währungstechnisch ebenfalls ein Vorteil. Während man beispielsweise im Jahr 2021 für einen USD noch 1,40 NZD erhielt, sind es jetzt bereits 1,80 NZD. Der aktuelle NZD/USD Wechselkurs ist also für Monumental Energy von großem Vorteil.

Quelle: Generiert mit Grok, einer KI von xAI

Neuseeland ist bekannt für seine reichen natürlichen Ressourcen und eine stabile politische Umgebung, die Investitionen in die Energiebranche fördert. Monumental Energy hat sich in dieser Region strategisch positioniert und verfügt über exklusive Zugänge zu vielversprechenden Öl- und Gasfeldern. Die geologischen Gegebenheiten in Neuseeland sind ideal für die Förderung von hochwertigem Öl und Gas, was das Unternehmen in eine hervorragende Ausgangsposition bringt, um langfristige Erträge zu generieren.



Aktuelle Entwicklungen

• Oktober 2024 : Monumental Energy schloss eine Kaufoption und Royalty-Vereinbarung mit New Zealand Energy (TSX-V: NZ) ab.

Diese Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, sich an der Sanierung und Wiederinbetriebnahme der zuvor produzierenden Ölquellen CM 1 & 2 zu beteiligen. Nach erfolgreichem Abschluss der Arbeiten und Produktionsbeginn erhält Monumental Energy zunächst 75% der Nettoeinnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas, bis die Investitionskosten von rund 800.000 NZD gedeckt sind. Anschließend reduziert sich der Anteil auf eine 25%ige Lizenzgebühr.

Sobald die Produktion beginnt, wird das Öl zur Waihapa-Produktionsanlage transportiert und auf dem neuseeländischen Markt verkauft. Überschüssiges Gas wird zur Aufbereitung nach Waihapa transportiert. Die Aufbereitungsarbeiten sollen voraussichtlich noch im ersten Quartal 2025 beginnen.

Der Betreiber New Zealand Energy rechnet in seiner aktuellen Unternehmenspräsentation mit einer durchschnittlichen Produktion für CM1 und CM2 von zusammengerechnet ca. 146 BOE / Tag (Barrel Öl-Äquivalent).

Derzeit notiert die Ölsorte Brent Crude bei ca. 76 USD/Barrel. Nehmen wir konservativ nur einen Preis von 70 USD/BOE an, so ergäbe sich ein jährlicher Gesamt-Cashflow von ca. 3,7 Mio. USD / 6,5 Mio. NZD.

Da Monumental Energy anfänglich gemäß der Royaltyvereinbarung 75% der Nettoeinnahmen erhält, würde es ca. 2 Monate dauern, bis die Investitionskosten von 800.000 NZD gedeckt sind. Anschließend erhält man 25% der Verkaufserlöse, was gemäß oben genannter Produktionsraten rund 925.000 USD oder ca. 1,3 Mio. CAD (kanad. Dollar) jährlich entsprechen würde.

Quelle: New Zealand Energy – Erwartete Produktion aus CM1 und CM2.



• Januar 2025 : Das Unternehmen berichtete über Fortschritte bei den Arbeiten an den CM 1 & 2 Quellen. Es wurden insgesamt bereits 200.000 NZD bereitgestellt, um kritische Arbeiten wie die Beschaffung von Ausrüstung, Tests und Analysen sowie die Sicherstellung von Dienstleistungen vor Ort zu finanzieren. Die nächsten Zahlungen sind für Mitte bis Ende Februar 2025 geplant, um weitere notwendige Teile zu beschaffen. Der Beginn der Arbeiten vor Ort ist für Mitte März 2025 vorgesehen.

Darüber hinaus evaluieren Monumental Energy und New Zealand Energy potentielle Standorte für neue Bohrungen, entweder auf bereits genehmigten Flächen oder in der Nähe der Waihapa-Produktionsanlage.

Ein weiteres herausragendes Projekt des Partners von Monumental Energy ist die Beteiligung an der Wiederinbetriebnahme der Gasbohrung Tariki-5A. Diese Bohrung wurde kürzlich erfolgreich perforiert und erzielte beeindruckende anfängliche Durchflussraten von 2 bis 5,5 Millionen Kubikfuß Gas pro Tag. Zwar wurde noch kein Test der maximalen Durchflussrate durchgeführt, doch liefern die Bohrlochdrücke, Temperaturen, Durchflussraten und Gegendrücke ausreichende Informationen für vorläufige Schätzungen. Auf dieser Grundlage kann Tariki-5A lt. Pressemeldung vom 30. Dezember 2024 schätzungsweise bis zu 12 Mio. Kubikfuß Gas pro Tag und das zugehörige Kondensat auf den Markt bringen.



Quelle: Monumental Energy – Bohrungen bei Tariki 5A

New Zealand Energy hat bereits Verträge über den Verkauf des geförderten Gases an Genesis Energy, einen führenden neuseeländischen Gas- und Stromversorger, abgeschlossen.

Wir erinnern uns: Monumental Energy hält eine Position von 1,3 Millionen Aktien (ca. 8,6 % Beteiligung) an New Zealand Energy,

Deshalb ist jede positive Nachricht von New Zealand Energy auch eine gute Nachricht für Monumental Energy.

Maximilian Sali, VP Corporate Development und Direktor, kommentiert am 06. Januar 2025: "Die Fertigstellung der Gasbohrung Tariki 5A und der Vorverkauf von Gas und Gas, das produziert wird, ist ein bedeutender Erfolg für NZEC und kommt Monumental als Aktionär zugute. Wir sind auch sehr erfreut, dass die neuseeländische Regierung die Copper Moki Workovers so schnell genehmigt hat, und wir freuen uns auf weitere Fortschritte im Jahr 2025."

Die Waihapa Produktionsanlage und die zugehörige Infrastruktur umfassen:

45 mmcf/d Gasverarbeitungs-, Gasverdichtungs- und LPG-Extraktionsanlage („TAWN-Anlage“).



51 km lange 8-Zoll-Gasverkaufsleitung von der Waihapa Production Station zum Stratford Gas Power Generation Plant, die dann in New Plymouth endet.



59 km Öl-/Gas-Mischproduktpipelines einschließlich Gasliftleitungen;



eine Ölverarbeitungskapazität von 25.000 bbl/d.



eine 49 km lange Ölverkaufsleitung von der Waihapa Production Station zum Omata Tank Farm, die bis zu 15.500 Barrel pro Tag transportieren kann.



ein Wasserentsorgungssystem mit einer Kapazität von 18.000 Barrel pro Tag;

Nach heutigen Standards hat die Anlage einen Wiederbeschaffungswert von über 50 Mio. USD.

Derzeit führt das Unternehmen eine Kapitalerhöhung bei 0,13 CAD (kanad. Dollar) durch. Man beabsichtigt zwischen 1 bis 1,5 Mio. CAD einzunehmen.

Das frische Kapital aus dem Private Placement soll soll zur Sanierung und Wiederinbetriebnahme der Ölquellen CM1 und CM2 sowie für Betriebskapital und Unternehmensausgaben, Due-Diligence-Prüfungen und Ausgaben im Zusammenhang mit potentiellen anderen Öl- und Gasbohrungen in Neuseeland sowie für laufende Kosten und Zahlungen für das Laguna-Projekt in Chile verwendet werden.

Derzeit notiert die Aktie bei 0,13 CAD was umgerechnet 0,088 EUR entsprechen. Damit kann man zum selben Kurs als die professionellen Investoren und Großanleger einsteigen.

MANAGEMENT



Quelle: Generiert mit Grok, einer KI von xAI

Michelle DeCecco, MBA

CEO & Direktorin

Michelle DeCecco verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im öffentlichen Sektor, insbesondere in den Bereichen Kapitalmärkte, Sicherheitsvorschriften und Unternehmensentwicklung. Im Laufe ihrer Karriere war Michelle DeCecco für die Entwicklung und Umsetzung der gesamten Unternehmensstrategie, einschließlich Akquisitionen, Joint Ventures und strategischer Partnerschaften, verantwortlich, wobei sie sich besonders auf die Kommunikation mit den Aktionären konzentrierte. Michelle DeCecco ist Vizepräsidentin und COO von Lithium Chile Inc. und hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft mit Auszeichnung in Rechnungswesen und Finanzen.

Maximilian Sali

VP Corporate Development & Direktor

Maximilian Sali ist seit 2009 auf den Kapitalmärkten tätig und verwaltet sowohl öffentliche als auch private Familienvermögen. Er ist Präsident von Baccarat Investments Inc, einer privaten Investmentgesellschaft, die Beratungs-, M&A- und Managementdienstleistungen für öffentliche und private Unternehmen anbietet. Herr Sali war Unternehmensentwickler und Gründungsgesellschafter von Advantage Lithium Corp, das im Februar 2020 von dem Lithiumproduzenten Orocobre, jetzt Allkem, für 69 Millionen Dollar übernommen wurde. Herr Sali ist Gründer, Direktor und ehemaliger CEO von Defense Metals Corp. (TSXV: DEFN), einem Unternehmen für Seltene Erden, das vor kurzem eine PEA für seine Wicheeda LREE-Lagerstätte in British Columbia abgeschlossen hat. Er ist Gründer, Direktor und ehemaliger CEO von New Placer Dome Gold Corp, das im Mai 2022 von Copaur Minerals übernommen wurde.



Frank Jacobs

Direktor

Frank Jacobs hat Abschlüsse in Chemie- und Erdöltechnik von der HTS in Breda, Niederlande, sowie von der University of Calgary in Alberta, Kanada. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Upstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie und war als Direktor und leitender Angestellter einer Reihe von börsennotierten Unternehmen sowohl an der ASX als auch an der TSX-Venture tätig. Er ist außerdem Vorsitzender, Direktor und größter Aktionär bei New Zealand Energy. In der Vergangenheit wurde er speziell für das Wachstum von Unternehmen wie Cue Energy Resources, Cultus Petroleum, Anzoil, Triangle Energy und PetroReal Energy Corporation eingesetzt. Dies wurde durch den Erwerb von produzierenden Liegenschaften sowie durch gerichtliche, risikoarme Exploration erreicht.

Im Jahr 2015 war Herr Jacobs kurzzeitig COO von TAG Oil, einem engen Nachbarn von NZEC, und ist mit dem Betriebsumfeld von Öl- und Gasfeldern in Neuseeland vertraut.



Kris Raffle

QP & Direktor

Kristopher J. Raffle, B.Sc., P.Geo. ist als qualifizierte Person und Direktor des Unternehmens tätig. Er ist Partner und leitender Geologe bei APEX Geoscience Ltd. und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Erkundung von Boden- und Edelmetallen, insbesondere in Nordamerika. APEX hat umfangreiche Erfahrung mit Goldvorkommen des Carlin-Typs in Nevada, wie zum Beispiel beim Mineral Ridge-Projekt von Scorpio Gold Corp. Raffle war ebenfalls an der Erstellung von Berichten für andere Projekte beteiligt, wie dem Lewis-Projekt von Battle Mountain Gold Inc. und dem Swales-Projekt von Barksdale Capital Corp. Des Weiteren hat er mehrere Mineralressourcenschätzungen für Gold Standard Ventures Corp. durchgeführt. APEX ist derzeit in Nevada tätig und arbeitet an Modellierungs- und Ressourcenschätzungsprojekten im Auftrag von Waterton Global Resource Management Inc. und Fiore Gold Ltd. für das Gold Rock-Projekt.



Wir sehen Monumental Energy wird von einem erfahrenen Team aus Branchenexperten geleitet, das über umfassendes Know-how in der Öl- und Gasproduktion sowie in der Exploration von Seltenen Erden und Lithium verfügt.





DIE LITHIUMPROJEKTE IN CHILE



Quelle: Generiert mit Grok, einer KI von xAI

• Salar De Laguna Blanca: Dieses Projekt befindet sich im sogenannten “Lithiumdreieck” in Chile und umfasst eine Fläche von 12.425 Hektar. Probenahmen ergaben Solekonzentrationen von bis zu 1.230 mg/l Lithium.



• Salar de Turi: Ebenfalls im Lithiumdreieck gelegen, erstreckt sich dieses Projekt über 8.500 Hektar. Monumental Energy hält eine 2%ige Net Smelter Return (NSR) Lizenzgebühr auf die zukünftige Lithiumproduktion an diesem Projekt.



Beim Salar De Laguna Blanca Projekt stechen vor allem die hohen Lithiumkonzentrationen von bis zu 1.230 mg/l und die sehr niedrigen Magnesiumgehalte hervor. Cäsium (engl. Cesium) wurde hier in hohen Konzentrationen nachgewiesen – ein wertvolles Beiprodukt bei einer Produktion.

Bei der Bewertung eines Lithiumprojekts gibt es einige Faustregeln.

1) Je niedriger das Verhältnis von Magnesium zu Lithium (Mg/Li) desto günstiger kann die Lauge verarbeitet werden, da bei der Trennung der eng verwandten Metalle weniger Energie aufgewendet werden muss. Beim Salar De Laguna Blanca fällt das Verhältnis von Mg/Li mit 0,5 sehr niedrig aus, was es zu einem sehr guten Projekt macht was die Geochemie angeht



2) Je höher der Potasche-Gehalt, oder auch der Cesium-Gehalt, desto geringer die Produktionskosten, da das Kalisalz und auch Cesium als Nebenprodukt verkauft werden kann. Bei diesem Salar liegt das Verhältnis Li:K bei sehr niedrigen 0,08, was es ebenfalls als sehr gutes Projekt auszeichnet.



Quelle: Apex - Lithiumdreieck, bestehend aus Projekten in Chile, Argentinien und Bolivien

Dieser Salar wurde von der chilenischen Regierung zur exklusiven privaten Entwicklung freigegeben. Dies ist das beste Ergebnis, hinsichtlich der jüngsten Änderungen der Regierung was die Rahmenbedingungen für Lithium-Salare angeht.

Monument Energy hat die Option zum Erwerb von 75% des Projekts, derzeit in Besitz von Lithium Chile (TSX-V: LTH).

Aufgrund der positiven Nachrichten konnte die Aktie von Monumental Energy Corp. (TSX-V: MNRG / WKN: A3EYZW) zuletzt schon gut zulegen.

Wir empfehlen den Handel immer an der Börse mit der meisten Liquidität sowie mit striktem Limitkurs. Das Papier ist zwar auch an der Frankfurter Börse unter der WKN A3EYZW handelbar, doch findet hier kaum Handel statt und der Spread (Spanne zwischen Geld- und Briefkurs bzw. Bid/Ask) ist nicht von Vorteil.

Deshalb sollten interessierte und spekulative Anleger unbedingt direkt an der Heimatbörse TSX-Venture unter dem Symbol MNRG kaufen.

Die Aktie ist nach einer längeren Handelsaussetzung erst wieder seit 31. Dezember 2024 handelbar. In der Zeit der Handelsaussetzung hat man die Royalty-Vereinbarung mit New Zealand Energy finalisiert.

Zukunftsaussichten

Monumental Energy Corp. plant, die Arbeiten an den CM 1 & 2 Quellen in Neuseeland fortzusetzen und erfolgreich zusammen mit New Zealand Energy in Prudktion zu bringen.

Schon in Kürze sollte dazu ein weiteres Updates seitens beider Unternehmen erfolgen. Mit dem zu erwartenden Cashflow wird aus dem Explorer nun sehr rasant ein Produzent und Risiko aus der Aktie genommen.

Auch die Lithiumprojekte in Chile erscheinen sehr interessant und sollten in Zukunft wieder ins Spiel kommen.

Die Aktie notierte zuletzt bei 0,13 CAD was umgerechnet 0,088 EUR entsprechen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website des Unternehmens unter https://monumental.energy.

Quellenangaben:



- Dies ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung -



Mit besten Grüßen

Daniel Schaad

explorercheck.de



Disclaimer/Interessenskonflikt: Der Herausgeber von explorercheck.de (Daniel Schaad) hält derzeit keine Aktien von Monumental Energy.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, und auch nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens. Daher kann ein Interessenskonflikt vorliegen. Dieser Text stellt dennoch die objektive Meinung des Autors dar. Die Quellen die dem obigen Text zugrunde liegen stammen direkt vom Unternehmen, aus Pressemeldungen, von eigener Recherche und aus der Unternehmenspräsentation.

Der Herausgeber Daniel Schaad begrüßt die journalistischen Verhaltensgrundsätze und Empfehlungen des Deutschen Presserates zur Wirtschafts– und Finanzmarktberichterstattung und achtet im Rahmen der Aufsichtspflicht darauf, dass diese in allen Publikationen von den Autoren und Redakteuren beachtet werden.



Gerne dürfen Sie unsere Artikel mit Quellenangabe teilen und weitergeben.

Unseren kompletten Hinweis zum Haftungsausschluß, Datenschutz und Urheberrecht können Sie hier einsehen: https://www.explorercheck.de/impressum.asp

