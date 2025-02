Trump ist größte Gefahr für US-Aktienmärkte und US-Wohlstand!

Donald Trump ist die größte Gefahr für den Wohlstand der Amerikaner - denn dieser Wohlstand basiert auf den massiv gestiegenen Asset-Preisen (Aktienmärkte, Immobilien). Trump aber hat eine Vision: er möchte gewissermaßen zurück in das "goldene Zeitaler" der USA - also sollen US-Firmen wieder in den USA produzieren. Um das zu erreichen, erpresst er die Welt mit Zöllen, die wiederum die Produktion ausserhalb der USA unrentabel machen und so die Firmen zurück in die USA zwingen soll. Problem dabei: die Löhne sind sehr hoch in den USA, sprich die Produktion in den USA sehr teuer - sodass Trump sein Wahl-Versprechen, die Preise nach unten zu bringen, nicht einhalten kann. Das Scheitern einer kompletten Rückabwicklung der Globalisierung ist vorprogrammiert..

