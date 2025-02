Park Street Imports unterzeichnet einen Vertrag im Wert von 100 Millionen Dollar mit King Henri Christophe Spirits LLC

Miami (ots/PRNewswire) - Park Street Imports, ein führendes US-amerikanisches

Alkoholvertriebsunternehmen, ist eine lukrative Partnerschaft im Wert von 100

Millionen USD mit King Henri Christophe Spirits LLC eingegangen. Dieser Deal

markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Marke, im Besitz von Emmanuel

Fritz Paret und Dr. Rudolph Moise, die mit King Henri Christophe einen

erstklassigen Whiskey geschaffen haben, der in der haitianischen Tradition und

Innovation verwurzelt ist. Der Wert der Transaktion ergibt sich aus den Import-

und Vertriebslizenzen von Park Street, die es King Henri Christophe Spirits

ermöglichen werden, seine Produktion zu erweitern und effizient in den

wettbewerbsintensiven amerikanischen Spirituosenmarkt einzutreten.



Masse Produktion & Landesweiter Vertrieb





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dank des umfangreichen Importnetzwerks von Park Street wird King HenriChristophe Spirits nun in der Lage sein, große Mengen seiner handgefertigtenhaitianischen Spirituose - die in seinen Brennereien in der Nähe derhistorischen Citadelle Laferrière hergestellt wird - direkt in die USA zuimportieren. Dieser Zugang ermöglicht die monatliche Produktion von bis zu50.000 Kisten der haitianischen Spirituose und der gealterten amerikanischenWhiskey-Mischung, wodurch eine stetige und skalierbare Versorgung fürEinzelhändler, Bars und Whiskey-Kenner im ganzen Land gewährleistet wird.Die Power von Park Street ImportsDie gut etablierte Infrastruktur von Park Street vereinfacht den oftkomplizierten Prozess des Imports von Spirituosen in die USA. Durch dieEinhaltung von Vorschriften, die Lagerung, die Logistik und den Vertriebermöglicht Park Street Marken wie King Henri Christophe, sich auf ihr Handwerkzu konzentrieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass ihre Produkte dieVerbraucher effizient erreichen. Diese Vereinbarung gibt King Henri ChristopheSpirituosen die Möglichkeit,:Eine Mischung aus Geschichte und ExzellenzKing Henri Christophe Whiskey ist eine bemerkenswerte Verschmelzung vonhaitianischer Tradition und amerikanischer Handwerkskunst. Die Reise beginnt inHaiti, wo Paret und Moise kleine, rustikale Destillerien in der Nähe derhistorischen Citadelle Laferrière, einst die Hochburg von Haitis König HenriChristophe wiederbelebt haben. Die Basisspirituose wird mit Hilfe von reinemZuckerrohrsaft und Karamell hergestellt, den wichtigsten Zutaten dertraditionellen haitianischen Spirituose Kleren.Diese Basis wird dann in die USA verschifft, wo sie fachmännisch mit einigen der