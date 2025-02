Quartalszahlen enttäuschen Neuer Name, doch die Verluste bleiben: Aus MicroStrategy wird "Strategy" MicroStrategy gibt sich einen neuen Namen und meldet das vierte Quartal in Folge einen Verlust an, ausgelöst durch eine Milliardenabschreibung auf Bitcoin. Der Krypto-Optimismus des Konzern scheint dennoch ungebrochen.