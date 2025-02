Vorstand Herwig Teufelsdorfer verlässt Unternehmen

Wien, 05.2.2025 (ots) - In beiderseitigem Einvernehmen zwischen derInsolvenzverwalterin der SIGNA Prime Selection AG und Herwig TeufelsdorferHerwig Teufelsdorfer verlässt mit Ende Mai 2025 das Unternehmen SIGNA PrimeSelection AG. Diese Entscheidung ist in beiderseitigem Einvernehmen zwischen derInsolvenz-verwalterin der SIGNA Prime Selection AG und Herwig Teufelsdorfergetroffen worden.Aufgrund der Änderung des Verfahrens auf ein Konkursverfahren zum 31.10.2024,der bisher erfolgten Verwertung der Immobilien bzw. der bereits eingeleitetenstrukturierten Verwertungsprozesse des noch verbleibenden Immobilienportfolioshaben sich die immobilienwirtschaftlichen Aufgabengebiete des Vorstandes in derInsolvenzabwicklung zuletzt reduziert.Pressekontakt:Thomas Huemer PR & Strategy ConsultingMag. Thomas HuemerTelefon: +43 6641864762E-Mail: mailto:t.huemer@thomashuemer.athttp://www.thomashuemer.atWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177299/5964984OTS: Abel Rechtsanwälte GmbH