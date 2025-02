Beyond Oil meldet Auslieferung der Januar-Bestellung im Umfang von 10,8 Tonnen an Latitude gemäß der Rahmenvertriebsvereinbarung

Im Anschluss an die jüngste Mitteilung des Unternehmens gibt Beyond Oil die erfolgreiche Auslieferung des ersten Auftrags bekannt; Beyond Oil hat die Zahlung für den Januar-Auftrag im Rahmen der zuvor angekündigten Vereinbarung erhalten, die Mindestabnahmeverpflichtungen in Höhe von 8,3 Mio. US$ für 2025 vorsieht

VANCOUVER, B.C., KIBBUTZ YIFAT, Israel, und NEW YORK, NY / 5. Februar 2025 / IRW-Press / Beyond Oil Ltd. (CSE: BOIL) (OTCQB: BEOLF) (Frankfurt: UH9) („Beyond Oil“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Food-Tech-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit gebratenem bzw. frittiertem Essen zu minimieren und gleichzeitig Betriebskosten einzusparen, Abfälle zu vermeiden und für mehr Nachhaltigkeit einzutreten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Bestellung gemäß seiner zuvor angekündigten Rahmenvertriebsvereinbarung mit Latitude Ltd. („Latitude“) ausgeliefert hat.

Die erste Lieferung im Umfang von insgesamt 10,8 Tonnen (t) des Produkts von Beyond Oil erfolgte im Januar 2025 gemäß der monatlichen Mindestabnahmeverpflichtung von Latitude im Rahmen der Vereinbarung. Die Zahlung für die Januar-Bestellung ging ebenfalls in voller Höhe ein, was den ersten Schritt einer strategischen Zusammenarbeit darstellt, die laut einer Fünfjahresvereinbarung Mindestabnahmeverpflichtungen in Höhe von insgesamt 8,3 Millionen US$ im Geschäftsjahr 2025 vorsieht.

Jonathan Or, CEO von Beyond Oil, sagt dazu: „Die erfolgreiche Auslieferung der ersten Bestellung an Latitude ist ein wichtiger Meilenstein bei der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision in der US-amerikanischen Gastronomiebranche. Die Lieferung unterstreicht die nahtlose Integration der Logistik- und Vertriebskapazitäten von Latitude, die eine Schlüsselrolle bei der Verstärkung unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten spielen werden. Wir sind begeistert von dem positiven Start dieser Partnerschaft und freuen uns auf weitere Impulse im Laufe des Jahres.“

Die Zusammenarbeit zwischen Beyond Oil und Latitude konzentriert sich auf den raschen Ausbau der Marktdurchdringung in den Vereinigten Staaten, wobei das etablierte Untervertriebshändlernetz und die Logistikexpertise von Latitude genutzt werden. Durch diese Partnerschaft ist Beyond Oil in der Lage, alle Kundengruppen - von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu bekannten Restaurantgruppen - zu erreichen und zugleich einen kosteneffizienten Betrieb zu wahren.

