Xinhua Silk Road Der chinesische Baijiu-Hersteller Wuliangye sendet Frühlingsfest-Grüße an die Welt am New Yorker Times Square Chinas führender Baijiu-Hersteller Wuliangye schickte seine Frühlingsfestgrüße an die Welt durch eine 3D-Werbung, die am 27. Januar am Times Square in New York enthüllt wurde. Während des fröhlichen und friedlichen Frühlingsfestes werden die …