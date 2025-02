Kasseneinnahmen zum chinesischen Frühlingsfest in Rekordhöhe

Das starke Ergebnis während der Ferienzeit hat Chinas Kino-Einspielergebnisse im Jahr 2025 an die Spitze der weltweiten Liste katapultiert und die Zahlen für Nordamerika überschritten.

Während der Feiertage stach der Animationsfilm „Ne Zha 2" mit einem beeindruckenden Einspielergebnis von 4,839 Milliarden Yuan hervor und bricht weiterhin Rekordmarken der chinesischen Kinogeschichte – etwa bei den Zuschauerzahlen von Animationsfilmen. Wie die Filmdatenplattform Beacon Pro außerdem prognostizierte, könnte das endgültige Einspielergebnis des Films 8,5 Milliarden Yuan übersteigen. Damit dürfte sich der Film den Spitzenplatz in der chinesischen Kinokassenstatistik sichern und einen neuen Rekord aufstellen.

Der internationale Trailer für „Ne Zha 2" wurde kürzlich vorgestellt und soll ab Mitte Februar in Australien und Nordamerika gezeigt werden, um den Boom in China zu nutzen.

Bei diesem Frühlingsfest feierten auch zahlreiche chinesische Filme Erfolge im Ausland. „Detective Chinatown 1900", „Creation of the Gods 2: Demon Force" und „The Legend of the Condor Heroes: The Gallants" erregte weltweit Aufmerksamkeit und wurde vom internationalen Publikum gefeiert.

„Creation of the Gods II: Demon Force" wurde gleichzeitig in 16 Ländern und Regionen außerhalb Chinas uraufgeführt, darunter die USA, Frankreich, Großbritannien und Bulgarien. In Australien und Neuseeland war er vier Tage hintereinander erfolgreichster Film. In Nordamerika führte der Film vom 31. Januar bis 2. Februar das nicht-englischsprachige Filmangebot an.

„Detective Chinatown 1900" kam während des Frühlingsfestes in mehreren spanischen Städten in die Kinos. Er wurde in 213 Kinos in Nordamerika und in 93 Kinos in Australien und Neuseeland gezeigt und brach damit den Rekord für chinesischsprachige Filme außerhalb Chinas.

Viele Zuschauer aus dem Ausland hoben hervor, wie faszinierend chinesische Filme in den Bereichen visuelle Effekte, Erzählkunst und kulturelle Darstellung sind. Einige priesen die Qualität der englischen Untertitel, die ihnen halfen, chinesische Filme und die chinesische Kultur besser zu verstehen.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-kasseneinnahmen-zum-chinesischen-fruhlingsfest-in-rekordhohe-302369584.html