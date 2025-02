CSL GIBT DIE ÜBERNAHME VON EDGECONNECT BEKANNT

London (ots/PRNewswire) - Stärkung der Konnektivitätslösungen für anspruchsvolle

Einsätze



CSL, der führende europäische Anbieter von kritischer IoT-Konnektivität

(https://www.csl-group.com/uk/blog/csl-experts-in-critical-connectivity.html) ,

freut sich, die strategische Übernahme von EdgeConnect

(https://edgeconnect.network/) , einem mehrfach ausgezeichneten Spezialisten für

Internet-Konnektivitätslösungen, bekannt zu geben.



Diese Übernahme stellt eine spannende Gelegenheit dar, die Position von CSL als

wichtiger Anbieter von Konnektivitätslösungen zu stärken und seine Präsenz im

Bausektor auszubauen. Durch die Kombination des bewährten Fachwissens von

EdgeConnect mit den innovativen IoT-Lösungen von CSL wird die Partnerschaft

Kunden, die in anspruchsvollen Umgebungen tätig sind, einen noch größeren

Mehrwert bieten.





Jahrzehntelange Erfahrung mit zuverlässigen InternetdienstenEdgeConnect wurde von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung gegründet undist dafür bekannt, robuste und zuverlässige Internetverbindungen an einigen derschwierigsten Standorte bereitzustellen. Das Engagement des Unternehmens fürexzellente Konnektivität und außergewöhnlichen Kundenerfolg deckt sich perfektmit den Werten und der Mission von CSL. Mit dem gebündelten Fachwissen wirdsichergestellt, dass Unternehmen sicher verbunden bleiben.Ed Heale, CEO der CSL Group, kommentierte:"Wir freuen uns, EdgeConnect in der CSL Group willkommen zu heißen. IhreExpertise und ihr Ruf, zuverlässige Konnektivität in anspruchsvollen Umgebungenbereitzustellen, insbesondere im Bausektor, machen sie zu einer hervorragendenErgänzung für unser Unternehmen. Während dieses Prozesses wurde deutlich, dassbeide Organisationen eine Leidenschaft für Innovation und einenkundenorientierten Ansatz teilen. Wir freuen uns darauf, unsere Stärken zubündeln und unseren Kunden die besten Lösungen zu bieten."Kevin Latimer, CEO und Mitbegründer von EdgeConnect, fügte hinzu:"Dies ist eine unglaublich aufregende Zeit für EdgeConnect und wir freuen unssehr, der CSL Group beizutreten. Beide Unternehmen teilen das Engagement fürInnovation, Qualität und die Fokussierung auf den Kunden bei allem, was wir tun.Diese Partnerschaft stellt eine fantastische Gelegenheit für unser Team, unsereKunden und den breiteren Markt dar, da wir gemeinsam daran arbeiten, noch mehrKonnektivitätslösungen für anspruchsvolle Umgebungen zu entwickeln. Wir sindstolz darauf, Teil des nächsten Wachstumskapitels von CSL zu sein."Ausweitung der CSL-FähigkeitenMit einem Portfolio, das rSIM® (https://www.csl-group.com/uk/rsim/) Technologie,IoT-SIMs (https://www.csl-group.com/uk/iot-sims/) und Lösungen für dieHerausforderungen der PSTN-Abschaltung (https://www.csl-group.com/uk/voicelink/)umfasst, ist CSL weiterhin führend im Bereich der Konnektivitätsinnovation. DieÜbernahme von EdgeConnect stärkt die Fähigkeit von CSL, Konnektivitätslösungenfür eine Vielzahl von Branchen, einschließlich des Baugewerbes, anzubieten.