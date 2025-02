SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Die "Saarbrücker Zeitung" zur Kandidatur von Olaf Scholz:

"Was wäre mit Pistorius, dem früheren niedersächsischen Innenminister, der bekannt ist für klare Worte, beim Thema Brandmauer und Migration noch möglich gewesen für die SPD? Selbst in der Union machen sie drei Kreuze, dass Scholz und nicht Pistorius der Gegenspieler von Friedrich Merz ist. (.) Was die Sozialdemokraten derzeit umtreibt, dürfte der Umstand sein, dass sich das Wendewunder des Kanzlers in den Umfragen partout nicht einstellen will. Die Deadline der Strategen des Willy-Brandt-Hauses verstreicht. Kein Wunder also, dass nun die alte Scholz/Pistorius-Debatte wieder aufgewärmt wird. Der Frust unter den Genossen bahnt sich augenscheinlich langsam seinen Weg."