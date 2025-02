STUTTGART (dpa-AFX) - Die "Stuttgarter Zeitung" zu Trumps Gaza-Plänen:

"So also sieht die Vision des 47. US-Präsidenten aus für die Lösung der Palästina-Frage und des Gaza-Konflikts: Die USA übernehmen die Kontrolle des Gazastreifens, vertreiben die palästinensische Bevölkerung und verwandeln das zerbombte Land in die "Riviera des Nahen Ostens". Dies ist eine der dreistesten Ideen, die jemals von einem US-Präsidenten zum Nahen Osten geäußert wurden. Während sich Generationen von Amtsvorgängern um eine gerechte und umfassende Lösung bemühten, wischt Donald Trump im Stile eines Großimperators alle Bedenken vom Tisch. Trump will nicht verhandeln, er will dekretieren. Trump will keinen Frieden vermitteln, er will ihn diktieren. Trump will nicht mehr ehrlicher Makler sein wie viele Präsidenten vor ihm - er will die Trümmerlandschaft Gaza zur Goldgrube machen und aus dem furchtbaren Krieg Kapital schlagen."/yyzz/DP/men