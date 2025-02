EMA 200 und 2021er-Hochs im Fokus

Nach dem finalen Test um den 10. Januar herum eines zuvor verlassenen Aufwärtstrends hat das Paar USD/JPY eine Korrektur eingeleitet und sich zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 154,9610 JPY talwärts begeben. Nach Auflösung einer bärischen Flagge folgte die zweite große Korrekturwelle exakt in dem Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie der Verlaufshochs aus 2021 bei 151,9440 JPY. Damit wurde aus technischer Sicht das Korrekturpotenzial fürs Erste ausgeschöpft, nun könnten Bullen kurzzeitig wieder das Ruder übernehmen und für eine technische Gegenbewegung sorgen.

Mit einem Kursabschlag von annähernd 1,3 Prozent zur Wochenmitte wurde nun ein ausgiebiger Test der Zweifachunterstützung um 151,9440 JPY eingeleitet. Für gewöhnlich werden derart markante Unterstützungscluster nicht ohne Weiteres unterschritten, eine technische Gegenbewegung könnte in den nächsten Stunden an 153,0770 und darüber in den Bereich um 153,9670 JPY heranreichen. Aber selbst in diesem Szenario bliebe der kurzzeitige Abwärtstrend, bestehend seit den aktuellen Jahreshochs, noch intakt. Wird das Paar dagegen weiter durchgereicht und fällt mindestens auf Tagesbasis unter 151,6110 JPY, müsste zwingend mit einem Test der nächsten Supportzone 149,3990 JPY gerechnet werden. Zweifelsfrei sollten investierte Anleger ihre Stopps nun sichtlich nachziehen oder aber einige Gewinne realisieren.

USD/JPY (Tageschart in JPY) Tendenz:

Fazit Unmittelbarer Handlungsbedarf ergibt sich aus der aktuellen Entwicklung bei USD/JPY derzeit nicht, wohl aber bei einem weiteren Kursrutsch unter 151,6110 JPY. In diesem Szenario könnte eine neue Abwärtsbewegung den Bereich um 149,3990 JPY ansteuern und würde sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Dies könnte dann beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VD46M1 erfolgen. Vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt die mögliche Renditechance 50 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,56 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte dann aber den Bereich von 152,5000 JPY noch nicht unterschreiten, hieraus würde sich im vorgestellten Schein ein Stopp-Kurs von 3,61 Euro ergeben. Als Anlagehorizont wären wieder nur wenige Tage zu veranschlagen.