Nvidia-Aktie unter Druck: Droht der Absturz auf 100 US-Dollar?

Zusätzlich gibt es Bedenken hinsichtlich der Margen und Erträge von Nvidia. US-Präsident Donald Trump plant, Importzölle auf Halbleiterprodukte aus Taiwan einzuführen, was Nvidia stark treffen könnte, da ein Großteil seiner Produkte dort gefertigt wird. Zudem könnten maßgeschneiderte KI-Halbleiter von Unternehmen wie Broadcom und Marvell Nvidia Marktanteile kosten und die monopolartige Stellung des Unternehmens gefährden.

Die Nvidia-Aktie hat kürzlich die bedeutende 200-Tage-Linie unterschritten, was auf eine potenzielle Trendwende hindeutet. Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits 13,1 Prozent verloren, und im Vergleich zum Allzeithoch von 153,13 US-Dollar beträgt der Rückgang sogar 23,8 Prozent. Mehrere Faktoren belasten die Aktie: Die Vorstellung des chinesischen KI-Modells DeepSeek hat Zweifel an der Rechenleistung aufgeworfen, die für das Training von KI erforderlich ist. Es könnte sich herausstellen, dass leistungsstarke Modelle mit deutlich weniger Aufwand berechnet werden können als bisher angenommen.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie in der größten Korrektur seit dem letzten Sommer steckt. Die 200-Tage-Linie und die horizontale Unterstützung bei 120 US-Dollar wurden aufgegeben, was zu weiteren Verlusten führen könnte. Der nächste Supportbereich liegt bei 100 US-Dollar. Technische Indikatoren wie der Relative-Stärke-Index (RSI) und der MACD bestätigen den Abwärtstrend und zeigen Schwäche an.

In einem weiteren Kontext hat sich Nvidia inmitten geopolitischer Spannungen zwischen den USA und China wieder im Fokus der Diskussionen um Exportkontrollen für KI-Chips befunden. Trump und Nvidia-CEO Jensen Huang haben über mögliche Verschärfungen der Exportkontrollen gesprochen, um Chinas Zugang zu fortschrittlicher Halbleitertechnologie zu begrenzen. Während Nvidia vom chinesischen Markt profitiert, könnten strengere Sanktionen die Umsatzpotenziale erheblich schmälern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aussichten für die Nvidia-Aktie derzeit düster sind. Weitere Verluste sind wahrscheinlich, und eine mögliche Einstiegsgelegenheit könnte sich bei 100 US-Dollar ergeben. Sollte es den Käufern gelingen, die Schwäche zu überwinden, könnte eine Erholung bis 130 US-Dollar möglich sein. Allerdings bleibt das Chartbild insgesamt negativ, was Anleger zur Vorsicht mahnt.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,21 % und einem Kurs von 124,8EUR auf Nasdaq (06. Februar 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.