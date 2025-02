Infineon überrascht Anleger: Aktie springt trotz Umsatzrückgang um 10%!

Der Halbleiterkonzern Infineon hat am Dienstag seinen Geschäftsbericht veröffentlicht, der bei Anlegern auf positive Resonanz stößt. Trotz der Herausforderungen durch die globale Industriekrise und die Nachfrageschwäche im Automobilsektor zeigt sich das Unternehmen resilienter als erwartet. Die Aktie verzeichnete in der Vorbörse einen Anstieg von fast 10 Prozent, was auf die angehobene Jahresprognose zurückzuführen ist.

Im ersten Geschäftsquartal sank der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent auf 3,42 Milliarden Euro, was die Schwierigkeiten des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld verdeutlicht. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang gerechnet, was als positive Überraschung gewertet wird. Das Segmentergebnis fiel um 31 Prozent auf 573 Millionen Euro, während der Nettogewinn mit 246 Millionen Euro über dem Vorjahreswert lag, der durch Sondereffekte belastet war. Der bereinigte Gewinn pro Aktie betrug 0,33 Euro, was einer Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahr entspricht.