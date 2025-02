Siltronic: Aktie stürzt ab – Vorsichtiger Ausblick belastet Anleger!

Siltronic, ein führender Hersteller von Silizium-Wafern, hat seine Jahresziele für 2024 erreicht, zeigt sich jedoch vorsichtig hinsichtlich der zukünftigen Marktentwicklung. Die Aktie des Unternehmens fiel um über 10 Prozent, nachdem der vorsichtige Ausblick veröffentlicht wurde. Die Erholung der Nachfrage im Halbleitermarkt zieht sich länger hin als erwartet, was dazu führt, dass Siltronic seine Mittelfristziele voraussichtlich erst nach 2028 realisieren kann. Für 2025 wird ein Umsatz auf Vorjahresniveau prognostiziert, wobei das angekündigte Ende der Waferfertigung für Durchmesser bis 150 mm in Burghausen zum 31. Juli bereits berücksichtigt ist. Aufgrund hoher Lagerbestände in der Branche wird das erste Halbjahr schwächer ausfallen als das zweite, mit einer EBITDA-Marge zwischen 22 und 27 Prozent.

Die vorläufigen Zahlen für 2024 zeigen eine EBITDA-Marge von 26 Prozent, während das EBITDA auf 364 Millionen Euro (Vorjahr: 434 Millionen Euro) und der Umsatz um 7 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zurückging. Im Schlussquartal lag die EBITDA-Marge ebenfalls bei 26 Prozent, was die Analystenschätzungen übertraf. Siltronic kündigte zudem eine drastische Senkung der Dividende um 83 Prozent an, von 1,20 Euro auf 0,20 Euro je Aktie, um das organische Wachstum und Investitionen zu unterstützen. Analysten hatten im Schnitt mit einer geringeren Senkung gerechnet.

CEO Michael Heckmeier äußerte, dass für 2025 noch keine spürbaren positiven Auswirkungen des KI-getriebenen Wachstums auf die Geschäftszahlen zu erwarten seien, da die hohen Lagerbestände in der Wertschöpfungskette die Wafernachfrage weiterhin belasten. Siltronic plant, bis 2028 einen Umsatz von über 2,2 Milliarden Euro zu erreichen und eine EBITDA-Marge von bis zu 39 Prozent anzustreben, wobei die Wafer-Nachfrage im Schnitt um 4 bis 5 Prozent pro Jahr wachsen soll.

Trotz der Herausforderungen bleibt das Analysehaus Jefferies optimistisch und hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Geschäftszahlen für 2024 werden am 6. März veröffentlicht. Die Unsicherheiten im Markt, insbesondere durch die hohen Lagerbestände der Chiphersteller, bleiben jedoch bestehen.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,99 % und einem Kurs von 39,20EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.