Alphabet investiert 75 Milliarden in KI: Ist das der Weg aus der Krise?

Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, hat kürzlich enttäuschende Quartalszahlen veröffentlicht und reagiert auf das schwache Wachstum mit erheblichen Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Für das Jahr 2025 plant das Unternehmen, 75 Milliarden US-Dollar in KI zu investieren, was einem Anstieg von fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Erwartungen der Analysten um etwa 30 Prozent übertrifft. CEO Sundar Pichai stellte diese Pläne während der Bekanntgabe der Quartalszahlen vor.

Trotz eines Umsatzanstiegs von 12 Prozent auf 96,47 Milliarden US-Dollar im letzten Quartal, der jedoch unter den Analystenerwartungen von 96,56 Milliarden lag, zeigt sich das Unternehmen besorgt über das rückläufige Wachstum, insbesondere im Cloud-Geschäft. Google Cloud wuchs um 30 Prozent, was zwei Prozentpunkte unter den Prognosen und fünf Prozentpunkte unter dem Vorquartal liegt. Damit fällt Alphabet hinter Microsofts Azure zurück, das ein Wachstum von 31 Prozent verzeichnete.