UBS überrascht mit Rekordgewinnen: Dividende und Aktienrückkäufe steigen!

Die UBS hat im vierten Quartal 2024 überraschend starke Ergebnisse präsentiert und die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mit einem Nettogewinn von 770 Millionen US-Dollar konnte die Bank einen bemerkenswerten Turnaround im Vergleich zum Verlust von 279 Millionen im Vorjahreszeitraum erzielen. Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn von 483 Millionen gerechnet. Die Erträge stiegen um sieben Prozent auf 11,6 Milliarden Dollar, wobei das Investmentbanking mit einem Wachstum von 28 Prozent besonders herausstach, unterstützt durch eine erhöhte Nachfrage im Beratungs- und Emissionsgeschäft.

Ein weiteres Highlight der Quartalszahlen ist die Ankündigung einer 29-prozentigen Erhöhung der Dividende auf 0,90 US-Dollar pro Aktie sowie umfangreiche Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von drei Milliarden US-Dollar für 2025. Diese Maßnahmen kommen trotz Bedenken auf, dass strengere Kapitalanforderungen in der Schweiz die Ausschüttungen an die Aktionäre einschränken könnten. Die UBS konnte jedoch ihre stabile Kapitalposition und die großzügigen Rückflüsse an die Aktionäre unter Beweis stellen.