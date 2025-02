Merck enttäuscht mit Umsatzprognose: Kursrückgang nach Gardasil-Lieferpause!

Der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat kürzlich seine Umsatzprognose für 2025 veröffentlicht, die unter den Erwartungen der Analysten liegt, was zu einem Kursrückgang von über 11 Prozent zum Handelsstart in den USA führte. Merck erwartet für 2025 einen Umsatz zwischen 64,1 und 65,6 Milliarden US-Dollar, während Analysten mit 67,31 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Ein wesentlicher Grund für die enttäuschende Prognose ist die Entscheidung, die Lieferungen des HPV-Impfstoffs Gardasil nach China ab Februar bis mindestens Mitte 2025 auszusetzen. China ist der größte Markt für Gardasil, der vor krebsauslösenden Humanen Papillomaviren schützt. Merck begründet die Lieferpause mit dem Ziel, überschüssige Bestände abzubauen und die finanzielle Lage des lokalen Vertriebspartners zu stabilisieren. Ohne weitere Lieferungen wird ein Umsatzwachstum von nur 2 bis 4 Prozent für Gardasil erwartet, wobei die Einnahmen aus China 2025 voraussichtlich unter 1 Milliarde US-Dollar bleiben.

Trotz dieser negativen Nachrichten konnte Merck im vierten Quartal 2024 mit einem Umsatz von 15,62 Milliarden US-Dollar überzeugen, was einem Anstieg von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Analystenschätzungen übertraf. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,72 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen. Haupttreiber des Wachstums war das Krebsmittel Keytruda, dessen Umsatz um 19 Prozent auf 7,84 Milliarden US-Dollar stieg, während der Umsatz mit Gardasil im vierten Quartal um 17 Prozent auf 1,55 Milliarden US-Dollar zurückging.

Ein weiteres Sorgenkind für Merck ist das Diabetes-Medikament Januvia, dessen Umsatz im Quartal um 38 Prozent auf 487 Millionen US-Dollar einbrach, was ebenfalls unter den Erwartungen lag. Der Rückgang ist auf sinkende Preise in den USA, Lieferengpässe in China und den Wettbewerb durch günstigere Generika zurückzuführen.

Während die Tiermedizin-Sparte von Merck mit einem Umsatzplus von 9 Prozent auf 1,4 Milliarden US-Dollar positiv abschneidet, reicht dies nicht aus, um die Schwächen in der Pharmasparte auszugleichen. Die Anleger zeigen sich besorgt über die Lieferpause für Gardasil, da dieser Impfstoff eine zentrale Rolle in Mercks Strategie spielt. Der Konzern steht vor der Herausforderung, die Umsatzverluste durch die Lieferpause und die schwächelnden Verkäufe in anderen Bereichen zu kompensieren.

Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 89,67EUR auf NYSE (06. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.