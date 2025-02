Goldnachfrage 2024: Rekordhöhen durch Zentralbanken und Investoren!

Im Jahr 2024 hat die weltweite Nachfrage nach Gold ein Rekordniveau erreicht, wie der Jahresbericht des World Gold Council (WGC) zeigt. Die Gesamttransaktionen stiegen auf 4.974 Tonnen, was einem Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders bemerkenswert ist das anhaltende Interesse von Zentralbanken und Investoren, die Gold als sicheren Hafen betrachten. Die Käufe der Zentralbanken überstiegen zum dritten Mal in Folge die Marke von 1.000 Tonnen, wobei die polnische Zentralbank mit einem Zuwachs von 90 Tonnen an der Spitze steht, gefolgt von der Türkei mit 75 Tonnen.

Die Investitionen in Gold haben um 25 Prozent auf 1.180 Tonnen zugenommen, was den höchsten Stand seit vier Jahren darstellt. Diese Entwicklung wurde vor allem durch börsengehandelte Fonds (ETFs) begünstigt. Gleichzeitig blieb die Nachfrage nach Goldbarren und -münzen stabil, insbesondere in China und Indien, wo die Anleger aufgrund begrenzter Alternativen und wirtschaftlicher Unsicherheiten verstärkt in Gold investierten. In Indien führte die Senkung der Importzölle von 15 auf 6 Prozent zu einer erhöhten Nachfrage.