Bechtle: Rückgang im Vorsteuergewinn – Hoffnung auf Erholung 2025!

Die Aktien von Bechtle zeigen Anzeichen einer Erholung, nachdem sie Mitte Januar auf ein Mehrjahrestief unter 29 Euro gefallen waren. Am Mittwoch stieg der Kurs um fast 4 Prozent, was auf die positiven Marktreaktionen auf die vorgelegten Eckdaten zurückzuführen ist. Analysten von Jefferies halten an ihrer Kaufempfehlung fest und sehen Bechtle erst in der zweiten Jahreshälfte 2025 als echte Chance, mit einem Kursziel von 50 Euro, was ein Aufwärtspotenzial von über 50 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet.

Die Investitionszurückhaltung deutscher Mittelständler belastet Bechtle, doch das Management zeigt sich optimistisch und erwartet eine leichte Belebung im Dezember. Die vollständigen und geprüften Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sollen am 14. März 2025 veröffentlicht werden. Bechtle beschäftigt derzeit rund 15.800 Mitarbeiter, was einem Anstieg von 4,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, hauptsächlich aufgrund von Akquisitionen.

Insgesamt bleibt die Stimmung um Bechtle gemischt, während die Märkte auf eine mögliche Erholung in der zweiten Jahreshälfte 2025 hoffen.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 32,72EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.