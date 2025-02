Banco Santander: Rekordgewinn und Aktienrückkauf – Anleger jubeln!

Die Banco Santander hat im vierten Quartal 2024 einen Rekordgewinn von 3,265 Milliarden Euro erzielt, was einem Anstieg von 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Für das gesamte Jahr 2024 meldete die spanische Großbank einen Nettogewinn von 12,574 Milliarden Euro, was einer Steigerung von 14 Prozent entspricht. Diese positiven Ergebnisse erfreuen die Anleger, was sich in einem Anstieg der Aktienkurse um rund 7 Prozent niederschlägt.

Die Bank führt das starke Wachstum auf eine erhöhte Kundenaktivität, eine robuste Margensteuerung und eine solide Entwicklung in allen Geschäftsbereichen zurück, insbesondere im Kerngeschäft mit Privatkunden. Im Jahr 2024 konnte Santander acht Millionen neue Kunden gewinnen und betreut nun insgesamt 173 Millionen Klienten. Die Rentabilitätskennzahl Return on Tangible Equity (RoTE) verbesserte sich von 15,1 Prozent im Vorjahr auf 16,3 Prozent.