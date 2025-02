Ferrari glänzt 2024: Rekordauslieferungen und starkes Gewinnwachstum!

Ferrari hat kürzlich die vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2024 veröffentlicht, die bei Anlegern auf positive Resonanz stoßen. Die Anzahl der ausgelieferten Fahrzeuge stieg auf 13.752 Einheiten, was die Stärke der Marke unterstreicht. CEO Benedetto Vigna betonte die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die auf einem hochwertigen Produktmix basiert. Er erklärte: „Qualität der Einnahmen vor Volumen – das beschreibt unsere starken Finanzergebnisse 2024 am besten.“ Dies spiegelt sich in einem operativen Ergebnis (EBIT) von 1,89 Milliarden Euro wider, was einem Anstieg von 16,7 Prozent entspricht. Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 28,3 Prozent, während der Nettogewinn 1,53 Milliarden Euro erreichte. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 8,46 Euro, und das EBITDA wuchs um 12,1 Prozent auf 2,56 Milliarden Euro, was einer EBITDA-Marge von 38,3 Prozent entspricht. Zudem generierte Ferrari einen freien Cashflow von 1,03 Milliarden Euro.

Für 2025 prognostiziert Ferrari weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum, gestützt durch einen positiven Produkt- und Ländermix sowie eine steigende Nachfrage nach hochwertigen und personalisierten Fahrzeugen. Auch die Rennsportaktivitäten sollen durch höhere Sponsorengelder und verbesserte Platzierungen in der Formel 1 zu diesem Wachstum beitragen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, die Lifestyle-Sparte auszubauen, um neue Märkte zu erschließen und die Umsatzdynamik zu beschleunigen. Vigna kündigte an, dass Ferrari verstärkt in Markenentwicklung, Motorsport und digitale Transformation investieren wird.

Trotz der Herausforderungen durch steigende Kosten und anhaltende Lieferkettenprobleme zeigt sich Ferrari optimistisch und rechnet mit einer robusten Generierung von freiem Cashflow. Die starke Rentabilität soll sicherstellen, dass der Luxus-Autohersteller weiterhin profitabel wächst. CEO Vigna wird beim Capital Markets Day am 9. Oktober 2025 in Maranello weitere Details zu den langfristigen Wachstumsplänen vorstellen, auf die die Anleger gespannt warten.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 513 auf 584 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Susy Tibaldi hebt hervor, dass Ferrari die Bühne für ein aufregendes Jahr bereitet hat, wobei das erste Halbjahr 2025 entscheidend sein wird.

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 447,5EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:40 Uhr) gehandelt.