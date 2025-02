GSK überrascht mit starken Quartalszahlen und hebt Umsatzprognose deutlich an!

Der britische Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) hat am Mittwoch überraschend positive Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 veröffentlicht und seine Umsatzprognose für 2031 auf nahezu 50 Milliarden US-Dollar angehoben. Die GSK-Aktie reagierte prompt und stieg um fast 6 Prozent. Zudem kündigte das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 2 Milliarden Pfund (ca. 2,5 Milliarden US-Dollar) an, das innerhalb der nächsten 18 Monate umgesetzt werden soll. Diese Maßnahmen sollen helfen, die Schwächen im Impfstoffgeschäft, insbesondere bei den RSV- und Gürtelrose-Impfstoffen, auszugleichen, während GSK verstärkt in Spezialmedikamente investiert.

CEO Emma Walmsley betonte, dass das Unternehmen gezielt in Forschung und Entwicklung für innovative Medikamente in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Immunologie, Entzündungen, Onkologie und HIV investiert. GSK übertraf die Gewinnerwartungen im vierten Quartal, was auf die starke Nachfrage nach HIV- und Onkologie-Medikamenten zurückzuführen ist. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 23,2 Pence, während der Umsatz 8,12 Milliarden Pfund betrug, was die Analystenschätzungen übertraf.