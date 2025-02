Toyota hebt Gewinnprognose an – Trotz Rückgang bei Absatz und Gewinn!

Der japanische Automobilhersteller Toyota hat trotz eines Rückgangs bei Absatz und Gewinn im dritten Quartal seine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Toyota bleibt damit der größte Autohersteller der Welt, auch wenn die Verkaufszahlen in Japan und China rückläufig sind. Die neue Prognose für den operativen Gewinn wurde von 4,3 auf 4,7 Billionen Yen (rund 31 Milliarden US-Dollar) angehoben, während Analysten im Durchschnitt mit 4,8 Billionen Yen rechneten. Diese Zuversicht beruht auf einer erwarteten Erholung des Geschäfts und einer anhaltend starken Nachfrage nach Hybridfahrzeugen, insbesondere in den USA.

Im dritten Geschäftsquartal, das am 31. Dezember endete, sank der Gewinn um 28 Prozent auf 1,22 Billionen Yen, was unter den Erwartungen der Analysten lag. Der Umsatz stieg jedoch leicht von 12 auf 12,4 Billionen Yen. Die Hauptgründe für den Gewinnrückgang sind die rückläufigen Verkaufszahlen in den beiden größten Märkten sowie Produktionskürzungen aufgrund von Regulierungsproblemen und internen Umstrukturierungen.