Ölpreise im Sinkflug: Geopolitik und hohe Lagerbestände belasten Märkte!

Am Mittwoch fielen die Ölpreise, nachdem sie bereits im frühen Handel leichte Verluste verzeichnet hatten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April wurde zuletzt bei 74,75 Dollar gehandelt, was einem Rückgang von 1,45 Dollar im Vergleich zum Vortag entspricht. Auch der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI sank um 1,46 Dollar auf 71,24 Dollar. Die anhaltenden Sorgen über die US-Zollpolitik und deren mögliche Auswirkungen auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China belasteten die Märkte. Peking hatte als Reaktion auf die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle Gegenzölle und Maßnahmen gegen US-Unternehmen angekündigt.

Zusätzlich wurde der Rückgang der Ölpreise durch einen unerwartet starken Anstieg der Ölreserven in den USA verstärkt. In der vergangenen Woche stiegen die Lagerbestände um 8,7 Millionen Barrel auf insgesamt 423,8 Millionen Barrel, während Analysten nur mit einem Anstieg von 1,9 Millionen Barrel gerechnet hatten. Ein Anstieg der Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt hat in der Regel einen negativen Einfluss auf die Ölpreise.