Pfizer überrascht mit starken Quartalszahlen: Umsatzprognose für 2025 bestätigt!

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat nach einem unerwartet starken Schlussquartal 2024 seine Prognosen für das kommende Jahr bestätigt. Konzernchef Albert Bourla und sein Management-Team streben für 2025 einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar (entspricht bis zu 62,3 Milliarden Euro) an. Zudem wird ein bereinigter Gewinn je Aktie von 2,80 bis 3,00 Dollar angestrebt. Im Jahr 2024 stiegen die Erlöse um 7 Prozent auf 63,6 Milliarden Dollar, was die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertraf. Der Jahresüberschuss vervierfachte sich auf etwa 8 Milliarden Dollar, nachdem er 2023 aufgrund eines Rückgangs der Nachfrage nach Covid-Medikamenten und -Impfstoffen stark gesunken war. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie wird für 2024 ein Anstieg um 69 Prozent auf 3,11 Dollar erwartet. In der Folge stieg die Pfizer-Aktie im vorbörslichen Handel um fast 3 Prozent.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach den Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 30 US-Dollar gesetzt. Analyst Chris Schott stellte fest, dass die Ergebnisse die Erwartungen übertroffen hätten, was auf den Erfolg des Corona-Impfstoffs Comirnaty und niedrigere operative Kosten zurückzuführen sei. Pfizer bestätigte zudem den Ausblick für das neue Geschäftsjahr, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens stärkt.

Die positive Entwicklung von Pfizer steht im Kontext eines sich stabilisierenden Marktes für Impfstoffe und Medikamente, insbesondere im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie. Die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens zeigt Anzeichen einer Erholung, was sich in den steigenden Umsätzen und Gewinnen widerspiegelt. Analysten und Investoren zeigen sich optimistisch, was die zukünftige Geschäftsentwicklung angeht, auch wenn die Herausforderungen im Gesundheitssektor weiterhin bestehen.

Insgesamt zeigt Pfizer eine robuste Leistung und ein starkes Wachstum, das durch strategische Entscheidungen und Kostensenkungen unterstützt wird. Die Bestätigung der Umsatz- und Gewinnprognosen für 2025 deutet darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um auch in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein. Die Quartalszahlen und der positive Ausblick könnten dazu beitragen, das Vertrauen der Anleger in die langfristige Strategie von Pfizer zu stärken.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 26,44EUR auf NYSE (06. Februar 2025, 02:04 Uhr) gehandelt.