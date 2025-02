Borussia Dortmund: Transferfrust und interne Unruhen – Was nun?

Unter dem neuen Trainer Niko Kovac, der erst vor kurzem die Leitung übernahm, verpflichtete der BVB den schwedischen Linksverteidiger Daniel Svensson auf Leihbasis vom FC Nordsjaelland sowie den englischen Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea. Svensson, der bereits schwedischer Nationalspieler ist, wird bis zum Saisonende ausgeliehen, während Chukwuemeka bis Sommer 2025 bleibt, mit einer Kaufoption für den BVB. Zudem wurde der Torhüter Diant Ramaj von Ajax Amsterdam verpflichtet, der zunächst an den FC Kopenhagen ausgeliehen wird.

Die Transferaktivitäten stehen jedoch im Schatten interner Unruhen. Sportchef Lars Ricken ließ durchblicken, dass nach dem Trainerwechsel und dem Ende der Transferfrist weitere personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen sind. Insbesondere das Verhältnis zwischen Kaderplaner Sven Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl gilt als angespannt, was zu gescheiterten Transfers geführt haben soll. Kehl, dessen Vertrag erst kürzlich bis 2027 verlängert wurde, steht ebenfalls unter Beobachtung.

Die Kritik am Kader, der als zu dünn besetzt gilt, bleibt bestehen. Kehl verteidigte die Entscheidung, keinen Ersatz für den zu Aston Villa gewechselten Donyell Malen zu verpflichten, und verwies auf die vorhandenen Talente. Kovac, der mit hohen Erwartungen konfrontiert wird, hat die Aufgabe, den BVB aus der aktuellen Tabellenlage (Platz elf) herauszuführen und wieder in die Champions-League-Plätze zu bringen. Er betonte die Notwendigkeit harter Arbeit und will die positive Entwicklung, die unter dem Interimscoach Tullberg begann, fortsetzen.

Insgesamt bleibt die Stimmung im Umfeld des BVB angespannt, und ein Sieg im kommenden Spiel gegen den VfB Stuttgart wäre entscheidend, um eine neue Aufbruchstimmung zu erzeugen.

