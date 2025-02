Euro erholt sich leicht: Zölle und Handelskrieg belasten Märkte weiterhin

Am Mittwoch hat der Euro gegenüber dem US-Dollar leicht zugelegt und wurde am Morgen zu einem Kurs von 1,0387 Dollar gehandelt. Dies stellt eine Erholung dar, nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am Vortag bei 1,0335 Dollar notiert hatte. Der Anstieg folgt auf eine Phase der Unsicherheit, die durch die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump ausgelöst wurde, Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China zu erheben. Während die Zölle für Kanada und Mexiko vorerst ausgesetzt wurden, bleiben die Zölle auf chinesische Waren in Kraft, was die Märkte weiterhin belastet.

Die Sorgen um einen möglichen Handelskrieg zwischen den USA und anderen Ländern hatten den Euro zu Beginn der Woche stark unter Druck gesetzt. Am Montag fiel der Kurs auf 1,0141 Dollar, den niedrigsten Stand seit November 2022. Diese Entwicklung führte zu einem spürbaren Rückgang des kanadischen Dollars, der auf den tiefsten Stand seit 22 Jahren fiel, sowie zu einem Rückgang des mexikanischen Pesos um mehr als drei Prozent.