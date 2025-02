Lufthansa übernimmt Ita: Große Pläne, aber keine günstigen Tickets!

Die Lufthansa hat mit ihrem Einstieg bei der italienischen Staatsfluglinie Ita große Pläne. CEO Carsten Spohr gab am Montag in Rom bekannt, dass die Airline im ersten Jahr nach der Übernahme mit positiven Zahlen rechnet. Ita wird von Anfang an wie eine 100-prozentige Tochtergesellschaft behandelt. Trotz dieser positiven Prognose sollten Kunden nicht mit günstigeren Flugtickets rechnen. Spohr erklärte, dass die Ticketpreise in Europa aufgrund steigender Kosten eher steigen werden.

Ab dem 30. März, dem Beginn des Sommerflugplans, sollen Ita-Passagiere in den gleichen Terminals wie Lufthansa-Gäste in Frankfurt und München abgefertigt werden. In Frankfurt erfolgt dies am Terminal 1, in München am Terminal 2. Zudem werden die Flüge beider Airlines unter eigenen Flugnummern angeboten, was die Integration weiter vorantreibt. Ein weiterer Schritt in Richtung Integration ist der geplante Wechsel von Ita aus dem Luftfahrtbündnis Skyteam in die Star Alliance im Jahr 2026, der auch die Lufthansa angehört.

Vielflieger-Kunden von Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften Swiss, Austrian und Brussels können bereits jetzt bei Ita Meilen sammeln und einlösen. Umgekehrt gilt das Ita-Programm Volare auch für die Lufthansa-Gesellschaften.

Die Lufthansa hatte Mitte Januar 2023 nach langen Verhandlungen einen Anteil von 41 Prozent an Ita erworben, während die Mehrheit der Anteile weiterhin beim italienischen Staat bleibt. Langfristig strebt die Lufthansa an, die Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Alitalia vollständig zu übernehmen, wofür ein Festpreis von 829 Millionen Euro vereinbart wurde, einschließlich einer variablen Komponente.

Insgesamt zeigt die Lufthansa mit diesem Schritt, dass sie optimistisch in die Zukunft blickt, auch wenn kurzfristig Herausforderungen bestehen, insbesondere in Bezug auf die Ticketpreise und die Erreichung der angestrebten Renditen.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 6,27EUR auf Lang & Schwarz (06. Februar 2025, 07:43 Uhr) gehandelt.