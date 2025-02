KION GROUP AG: Profitabilität steigt trotz herausforderndem Marktumfeld!

Die KION GROUP AG hat am 4. Februar 2025 vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht, die eine deutliche Steigerung der Profitabilität zeigen. Der Umsatz stieg leicht auf 11,5 Milliarden Euro, während das bereinigte EBIT auf 917 Millionen Euro anstieg, was einer EBIT-Marge von 8,0 Prozent entspricht. Diese positive Entwicklung wird durch ein Effizienzprogramm unterstützt, das beschlossen wurde, um die Resilienz des Unternehmens in einem sich schnell verändernden makroökonomischen Umfeld zu stärken.

CEO Rob Smith betonte, dass KION in der Lage sei, in einem herausfordernden Marktumfeld starke Ergebnisse zu erzielen. Das Unternehmen plant, seine führende Marktposition durch innovative Technologien, wie die Integration von physischer KI von NVIDIA, weiter auszubauen. Um zukünftige Investitionen zu sichern, wird das Effizienzprogramm strukturelle Maßnahmen zur Optimierung der Kostenbasis umfassen, mit dem Ziel, jährliche Einsparungen von 140 bis 160 Millionen Euro bis 2026 zu erreichen. Für die Umsetzung sind jedoch Einmalaufwendungen von 240 bis 260 Millionen Euro im Jahr 2025 eingeplant.