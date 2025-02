Onco-Innovations übernimmt Inka Health: Revolution in der Krebsforschung!

Onco-Innovations Ltd. hat die Übernahme des gesamten ausstehenden Aktienkapitals von Inka Health Corp. erfolgreich abgeschlossen. Inka Health, ein kanadisches Softwareunternehmen, ist bekannt für seine fortschrittlichen KI-gestützten Analysen und die Nutzung multimodaler Daten zur Revolutionierung der klinischen Forschung und Arzneimittelentwicklung. Im Rahmen der Übernahme hat Onco insgesamt 1.775.147 Stammaktien an die ehemaligen Inhaber von Inka Health ausgegeben, wobei diese Aktien bestimmten Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen.

Die Integration der KI-Technologie und der Datenanalyse von Inka Health soll Oncos Fähigkeiten in der Krebserkennung und der präzisen Onkologie-Forschung erheblich verbessern. Inka Health hat die SynoGraph-Plattform entwickelt, die verschiedene Datensätze zusammenführt, um tiefere Einblicke in Krankheitsmechanismen zu gewinnen und personalisierte Behandlungsstrategien zu ermöglichen. Diese Technologie hat das Potenzial, klinische Studien in der Präzisionsmedizin zu simulieren und die Arzneimittelentwicklung durch Zeit- und Kosteneinsparungen zu optimieren.